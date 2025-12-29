Dreame mang động cơ máy hút bụi lên xe điện, hứa hẹn sẽ là xe sang nhanh nhất thế giới

Dreame chính thức bước vào sân chơi xe điện

Dreame, thương hiệu nổi tiếng với các thiết bị gia dụng thông minh, đặc biệt là robot hút bụi, máy hút bụi, máy sấy tóc..., vừa xác nhận sẽ trình làng mẫu xe điện đầu tiên tại triển lãm CES 2026 diễn ra vào tháng 1 tới. Hướng đi này khiến nhiều người liên tưởng đến Xiaomi, khi hãng công nghệ này cũng đã mở rộng sang lĩnh vực xe điện sau thời gian dài hoạt động trong mảng điện tử tiêu dùng.

Tuy nhiên, Dreame cho rằng họ có lợi thế riêng. Công ty hiện được biết đến là nhà sản xuất động cơ điện tốc độ cao cho máy hút bụi, trong đó có những mẫu đã đạt chứng nhận kỷ lục thế giới về vòng tua.

Động cơ 200.000 vòng mỗi phút và tham vọng 1.000+ mã lực

Theo công bố từ Dreame, hãng sở hữu động cơ kỹ thuật số đạt tốc độ 200.000 vòng mỗi phút, từng được tổ chức Frost and Sullivan chứng nhận là động cơ điện tốc độ cao đầu tiên trên thế giới ở mảng thiết bị gia dụng. Công nghệ này hiện được ứng dụng trên các mẫu robot hút bụi cao cấp như X50 Ultra.

Dựa trên nền tảng nghiên cứu và phát triển đó, Dreame cho biết mẫu xe điện sắp ra mắt sẽ có tổng công suất vượt 1.000 mã lực, khả năng tăng tốc 0 đến 60 dặm mỗi giờ dưới 2 giây. Hãng còn tự tin tuyên bố đây sẽ là mẫu xe sang nhanh nhất thế giới khi chính thức thương mại hóa, đồng thời hứa hẹn khoang nội thất và tiện nghi tương xứng với phân khúc cao cấp.

Thách thức lớn từ các nền tảng xe điện hiện tại

Dù vậy, việc chuyển giao công nghệ từ động cơ máy hút bụi sang ô tô điện không hề đơn giản. Trong lĩnh vực xe điện, tốc độ vòng tua chỉ là một phần của bài toán tổng thể, bên cạnh quản lý nhiệt, độ bền, hiệu suất truyền động và khả năng sạc.

Gần đây, BYD từng giới thiệu nền tảng xe điện mới hỗ trợ sạc công suất lên tới 1MW, sử dụng động cơ điện quay ở mức 32.000 vòng mỗi phút. Những thông số này đã giúp BYD thiết lập kỷ lục về xe thương mại tăng tốc nhanh nhất, qua đó đặt ra chuẩn mực rất cao cho các đối thủ mới như Dreame.

Làm mát bằng môi chất lạnh, kiểm soát nhiệt dưới 15 độ C

Một chi tiết đáng chú ý khác là hệ thống làm mát cho động cơ và hệ truyền động của Dreame. Theo các thông tin ban đầu, toàn bộ cụm động cơ điện siêu tốc sẽ được làm mát bằng môi chất lạnh, nhằm giữ nhiệt độ vận hành không vượt quá 15 độ C. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì hiệu suất ổn định và khai thác tối đa khả năng của động cơ tốc độ cao.

Sự xuất hiện của Dreame trong ngành xe điện tiếp tục cho thấy xu hướng các công ty điện tử tiêu dùng mở rộng sang ô tô, nhờ nền tảng chung là công nghệ động cơ điện và pin. Mẫu xe đầu tay của Dreame sẽ chính thức lộ diện tại CES 2026, và khi đó, tham vọng hơn 1.000 mã lực của hãng sẽ được kiểm chứng rõ ràng hơn trên thực tế.