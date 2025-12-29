Bán xe Trung Quốc lãi đúng ‘cốc trà đá’ là có thật – nhìn số này là biết

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc chỉ đạt 4,4%, mức thấp thứ hai trong lịch sử, chỉ cao hơn 0,1% so với mức thấp nhất 4,3% được ghi nhận vào năm 2024, theo số liệu do ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Ô tô Khách hàng Trung Quốc (CPCA) công bố. Doanh thu bình quân trên mỗi xe trong toàn ngành là 322.000 nhân dân tệ (45.800 USD), nhưng lợi nhuận gộp trên mỗi xe chỉ đạt 14.000 nhân dân tệ (2.000 USD).

Kết quả này có thể được mô tả là “tăng trưởng quy mô nhưng lợi nhuận chịu áp lực” mặc dù doanh thu của ngành đã vượt quá 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,42 nghìn tỷ USD). Mức doanh thu này tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng chi phí lên tới 8,84 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,26 nghìn tỷ USD), tăng 9%.

Lợi nhuận của toàn ngành đạt 440,3 tỷ nhân dân tệ (62,6 tỷ USD), tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau mức lợi nhuận “mỏng như tờ giấy” này là áp lực kép từ chi phí và cạnh tranh. Một mặt, tốc độ tăng trưởng chi phí của ngành đạt 9%, vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh thu là 8,1%, cùng với các yếu tố như giá nguyên liệu sản xuất pin biến động và chi phí nhân công tăng cao tiếp tục gây áp lực.

Mặt khác, “cạnh tranh nội bộ” giữa xe năng lượng mới và xe chạy xăng truyền thống ngày càng gay gắt, với cuộc chiến giá cả lan rộng từ lĩnh vực xe năng lượng mới sang thị trường xe chạy xăng, làm giảm lợi nhuận hơn nữa.

Ap lực này được phản ánh trong báo cáo tài chính của Great Wall Motor (GWM). Trong ba quý đầu năm, doanh thu của GWM tăng gần 8%, nhưng lợi nhuận ròng giảm gần 17% do tăng cường đầu tư vào kênh phân phối và cạnh tranh giá cả khốc liệt.

Hiện nay, hơn một nửa số đại lý đang thua lỗ, và hơn 70% mẫu xe đang được bán lỗ, theo trang tin Autohome của Trung Quốc.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, đã có 31,09 triệu xe được sản xuất tại Trung Quốc tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 14,53 triệu xe năng lượng mới được sản xuất, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, với tỷ lệ thâm nhập thị trường là 47%. Số lượng xe xăng được sản xuất là 16,57 triệu xe, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.