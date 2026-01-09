Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ sản xuất hàng ngàn chai nước hoa giả

09-01-2026 - 15:35 PM | Thị trường

Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ thuê nhà tại TPHCM để sản xuất và bán ra thị trường nước hoa giả nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 9-1, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 1.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp khám xét tại nhà L.V.H. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, vào ngày 6-1, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây là nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, do L.V.H (SN 1973) và vợ là V.T.T (SN 1985) điều hành.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp; hơn 12.400 vỏ chai; hơn 18.000 nhãn mác và 4 máy móc chuyên dụng để sản xuất nước hoa.

Vợ chồng H. khai nhận năm 2018, H. thành lập Công ty TNHH HALOVA do H. làm giám đốc, với ngành nghề sản xuất - kinh doanh nước hoa nhiều nhãn hiệu. Đến năm 2020, vợ chồng H. tổ chức sản xuất nước hoa giả các loại.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 2.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 3.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 4.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Toàn bộ số nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới là do H. và T. đặt mua vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên, TPHCM và trên mạng xã hội. Hai đối tượng này thuê nhà tại TPHCM để trực tiếp sản xuất và bán ra thị trường nước hoa giả song song với nước hoa do Công ty TNHH HALOVA sản xuất nhằm thu lợi bất chính.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, H. và T. đã vận chuyển toàn bộ số tang vật trên chứa tại 3 địa điểm nhà của H. và người thân tại ấp Phụng Quới A nhằm tiếp tục tiêu thụ sản phẩm nước hoa giả đã sản xuất; đồng thời lắp đặt máy móc, thiết bị để tiếp tục sản xuất nước hoa giả.

Theo Ca Linh

Người lao động

