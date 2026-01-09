Ecovacs ra mắt robot hút bụi cao cấp nhất dòng X12

Tại triển lãm CES 2026, thương hiệu Ecovacs đã chính thức cho ra mắt dòng robot hút bụi thế hệ mới nhất dòng X. Deebot X12 gồm 2 mẫu Deebot X12 Pro Omni và X12 OmniCyclone, là bản kế nhiệm của mẫu X11 Pro Omni và X11 OmniCyclone ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2025.

Cả hai phiên bản X12 đều giữ nguyên thiết kế tổng thể của thế hệ trước, bao gồm cả hộp chứa bụi không cần túi đựng bụi dùng một nhưng bổ sung tính năng xử lý vết bẩn trước khi hút, con lăn lau nhà dài hơn và nắp bảo vệ thông minh cho cây lau nhà để bảo vệ thảm khỏi bị ẩm.

Cụ thể, con lăn mới trên Deebot X12 dài 26cm, tăng 50% so với thế hệ trước, cho phép làm sạch diện tích lớn hơn trong mỗi lần di chuyển. Bên cạnh đó, robot mới này vẫn trang bị hệ thống tự rửa có áp lực cao với 16 đầu phun giúp loại bỏ bụi bẩn bám trên con lăn, mang lại bề mặt sạch đều, không để lại vệt và hạn chế tối đa tình trạng bẩn lại sàn nhà trong quá trình lau.

Bên cạnh đó, dòng X12 còn được trang bị công nghệ sạc nhanh PowerBoost Charging Plus cải tiến, giúp tăng công suất sạc nhanh trong khi robot về giặt con lăn cho phép robot làm sạch liên tục diện tích lên đến 1.000 mét vuông trong một lần lau dọn.

Ecovacs cho biết kể từ khi ra mắt lần đầu trên Deebot X8, công nghệ con lăn lau OZMO ROLLER đã được ưa chuộng rộng rãi trên toàn cầu. Tính đến nay, các sản phẩm DEEBOT trang bị con lăn lau đã đạt tổng doanh số hơn 1,6 triệu máy trên toàn thế giới, chiếm trên 91% tổng doanh số trong phân khúc robot hút bụi lau nhà dùng con lăn lau.

Dòng sản phẩm cận cao cấp cũng được nâng cấp với sự ra mắt của T90 Pro Omni, phiên bản cải tiến từ T80 Omni năm ngoái. Mẫu mới này bổ sung công nghệ sạc nhanh PowerBoost Charging từ dòng X, cho phép robot sạc pin mỗi khi robot quay trở lại trạm sạc để tự làm sạch, giúp lau được diện rộng hơn.

Hiện tại, Ecovacs chưa công bố giá bán cũng như thời điểm sản phẩm sẽ cập bến thị trường Việt Nam.

Cũng tại sự kiện này, Ecovacs còn cho ra mắt thêm một sản phẩm khác là robot vệ sinh hồ bơi mang tên Ultramarine cùng hàng loạt sản phẩm chăm sóc sân vườn, lau kính. Ultramarine được thiết kế nhằm đơn giản hóa việc bảo trì hồ bơi, xử lý hiệu quả từ rác min đến vết bẩn. Mẫu robot này có khả năng vận hành bền bỉ ngoài trời.

Với loạt sản phẩm chăm sóc sân vườn, thương hiệu này đã nâng cấp dòng robot cắt cỏ Goat A và Goat O, cùng với đó là robot lau kính Winbot W3 Omni.

Đáng chú ý, lần đầu tiên hãng này cho ra mắt robot thú cưng LilMilo - một chú chó robot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và "sinh trắc học giống như thật" để nhận diện giọng nói, thích nghi với thói quen của người dùng và phát triển tính cách.

Tất cả sản phẩm của Ecovacs được hậu thuẫn bởi chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc và hệ thống công nghệ tự phát triển, bao gồm pin, AI, động cơ và các linh kiện truyền động cốt lõi. Trong năm 2024, tổng đầu tư cho R&D của ECOVACS đạt 126 triệu USD, tăng 7,3% so với năm trước.