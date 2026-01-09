Người mua ô tô ở Đà Nẵng "tá hỏa" khi lệ phí trước bạ "tăng kỳ lạ"

Theo một người dân, tháng 12-2025, anh đến đại lý ô tô Toyota trên địa bàn TP Đà Nẵng đặt mua chiếc xe Yaris Cross phiên bản xăng, có giá niêm yết 662 triệu đồng. Đại lý đặt lịch hẹn trong tháng 1-2026 giao xe.

Vừa qua, khách hàng này đi làm các thủ tục để nhận xe thì được đại lý thông báo mức phí trước bạ tăng hơn 8,5 triệu đồng so với tháng 12-2025 (từ 65,67 triệu lên 74,2 triệu đồng).

Nhiều người dân ở TP Đà Nẵng mua ô tô về đón Tết "tá hỏa" khi lệ phí trước bạ được điều chỉnh tăng khá cao (Ảnh minh họa AI/Trần Thường)

Phía đại lý cho biết mức thuế trước bạ hơn 74,2 triệu đồng là áp dụng theo giá công bố cũ của dòng xe Toyota Yaris Cross. Kể từ ngày 1-4-2024, Toyota đã điều chỉnh giảm giá bán dòng xe này từ 742 triệu đồng xuống còn 662 triệu đồng. Tuy nhiên, không rõ vì sao Thuế TP Đà Nẵng lại áp khung lệ phí trước bạ theo giá cũ.

Theo công bố, trong năm 2026, thuế trước bạ ô tô vẫn áp dụng mức cơ bản 10% cho xe 9 chỗ trở xuống lần đầu, nhưng giá tính thuế sẽ do UBND tỉnh/thành phố ban hành theo giá thị trường (có thể điều chỉnh tăng tối đa 50%), áp dụng mức 2% cho lần đăng ký thứ hai trở đi…

Phía đại lý cho biết Toyota Việt Nam đang làm việc lại với Tổng cục Thuế về mức tăng quá nhiều tại TP Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, ngày 29-12-2025, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, đã ký quyết định ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn.

Trong bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng kèm theo quyết định trên, không có tên dòng xe Toyota Yaris Cross. Trong khi đó, một số dòng xe khác được áp giá tính thuế theo mức giá cũ chưa điều chỉnh.

Ví dụ, xe Toyota Vios E CVT đã được điều chỉnh giảm từ 528 triệu xuống còn 488 triệu từ ngày 1-3-2024; từ thời điểm đó, mức lệ phí trước bạ cũng giảm theo. Tuy nhiên, năm 2026, TP Đà Nẵng áp khung tính lệ phí trước bạ theo mức giá cũ.

Tương tự, dòng xe Toyota Veloz Cross TOP đã được điều chỉnh giá niêm yết giảm từ 698 triệu xuống 660 triệu đồng từ tháng 3-2024. Thế nhưng, TP Đà Nẵng áp khung tính lệ phí trước bạ theo mức giá cũ, với mức tăng lệ phí trước bạ tháng 1-2026 cao hơn 3,8 triệu đồng so với tháng 12-2025.

Đáng chú ý, phía đại lý thông tin cùng dòng xe Toyota Yaris Cross, người mua ở 2 địa phương lân cận Đà Nẵng là TP Huế và tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 1-2026, cơ quan thuế chỉ thu lệ phí trước bạ 65,67 triệu đồng.

Ngày 9-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Khánh Toàn, Trưởng Thuế TP Đà Nẵng, cho biết mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô theo nguyên tắc phù hợp với giá của thị trường.

Ông Toàn khẳng định sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát thông tin mà phóng viên phản ánh, nếu có sự nhầm lẫn trong áp dụng mức tính lệ phí trước bạ sẽ tham mưu UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trên địa bàn.