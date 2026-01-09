Thương hiệu xe điện Việt ghi dấu với sự phát triển đáng chú ý

Techfest 2025 được xem là sự kiện về khoa học công nghệ lớn bậc nhất năm, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND Thủ đô Hà Nội và các đơn vị trực thuộc triển khai. Đây là nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các "kỳ lân" công nghệ tiêu biểu.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của MOVE giữa loạt thương hiệu lớn là một bước tiến về mặt nhận diện thương hiệu. Điều này cũng cho thấy doanh nghiệp này đã vươn lên trở thành một cái tên đáng chú ý trên thị trường xe điện Việt Nam. Chỉ sau một năm ra mắt thị trường, Xe điện MOVE Việt Nam đã cho thấy tốc độ phát triển hiếm có, phản ánh năng lực triển khai nhanh và tầm nhìn dài hạn của một doanh nghiệp Việt dám tuyên ngôn và dám hiện thực hóa cam kết.

Techfest 2025 - Nơi thương hiệu xe điện Việt khẳng định vị thế tiên phong

Tại Techfest 2025, MOVE Việt Nam vinh dự là gian hàng xe máy điện xuất hiện ở khu vực trung tâm - không gian trưng bày dành cho các tập đoàn kỳ lân và doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu. Theo các nguồn tin, đây cũng là khu vực trọng điểm được Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao ghé thăm.

Tại sự kiện, thương hiệu đã gây ấn tượng khi giới thiệu loạt mẫu xe điện hướng tới phân khúc đô thị, tập trung vào thiết kế hiện đại và khả năng vận hành tối ưu. Theo ghi nhận, các mẫu Isabella, Athena và Athena Pro nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng nhờ thiết kế phù hợp, công nghệ vận hành ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu, thói quen di chuyển hằng ngày của người dùng.

Các mẫu xe điện MOVE gây ấn tượng với khách hàng tại triển lãm Techfest 2025

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Kinh doanh thương hiệu MOVE Việt Nam nhấn mạnh: "Techfest 2025 là cột mốc phản ánh quá trình tăng trưởng mạnh mẽ cùng tốc độ hành động nhanh chóng để khẳng định năng lực và sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường. Trong bối cảnh ngành xe điện vô cùng cạnh tranh, chúng tôi chọn chiến lược đầu tư quyết liệt vào chuỗi giá trị cốt lõi, từ dây chuyền sản xuất đến hệ thống phân phối, nhằm xây dựng hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh cho khách hàng".

Thông qua những bước đi bài bản và bền vững, thương hiệu hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị thực cho người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường xe điện nội địa trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay.

Hành trình hiện thực hóa tuyên ngôn, từng bước đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh hàng đầu thị trường

Ngay từ khi gia nhập thị trường, Xe điện MOVE đã thiết lập chiến lược đầu tư đồng bộ vào năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hệ thống phân phối. Định hướng này không chỉ nhằm phát triển các dòng xe điện chất lượng với mức giá phù hợp, mà còn hướng tới việc giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông qua hệ thống dịch vụ và mạng lưới bán hàng phủ rộng.

Để hiện thực hóa chiến lược đó, doanh nghiệp đã nắm bắt thời cơ tăng trưởng, nhanh chóng đầu tư nhà máy thứ ba tại khu công nghiệp xanh Ecoland (Hưng Yên) với quy mô hơn 30.000 m². Đồng thời đặt mục tiêu phát triển trung tâm R&D hiện đại nhằm làm chủ công nghệ, tối ưu chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước.

MOVE Việt Nam thần tốc đầu tư nhà máy thứ 3 tại Hưng Yên, đặt mục tiêu thiết lập trung tâm R&D về xe điện

Song song với đầu tư sản xuất, Xe điện MOVE cũng đẩy mạnh mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi. Chỉ sau một năm hoạt động, thương hiệu đã mở rộng mạng lưới gần 300 điểm bán và trạm bảo hành trên toàn quốc, tạo nên một trong những hệ thống phân phối - hậu mãi dày đặc bậc nhất thị trường xe điện. Cùng với các chính sách dịch vụ nổi bật như giao xe tận nơi, bảo hành tận nhà và thời gian bảo hành lên đến 8 năm.

Dựa trên các bước triển khai cụ thể, những nỗ lực của MOVE nhanh chóng được ghi nhận khi doanh nghiệp lọt Top 10 Thương hiệu Quốc gia Xuất sắc ngành xe điện trong năm 2025. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tốc độ mở rộng hiếm thấy của MOVE Việt Nam được xem là một trong những điểm đáng chú ý trên thị trường xe điện trong thời gian qua.

Vươn ra khu vực và khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Trên cơ sở năng lực sản xuất và chất lượng đáp ứng thị trường quốc tế, MOVE chủ động mở rộng tầm nhìn, đưa sản phẩm Việt ghi dấu trên bản đồ khu vực.

Việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và triển lãm chuyên ngành tại Lào, Campuchia trong năm 2025 vừa qua được xem là bước đi thăm dò có tính toán, nhằm đánh giá nhu cầu thị trường và khả năng mở rộng ra ngoài phạm vi nội địa.

Xe điện MOVE ghi dấu ấn và thành công ký kết hàng trăm biên bản hợp tác trên thị trường quốc tế trong năm 2025

Theo dự kiến, doanh nghiệp sẽ thiết lập hàng chục điểm bán tại Lào và Campuchia trong năm 2026. Qua đó, bắt tay với chính phủ sở tại để thúc đẩy kinh tế song phương và đưa xe điện Việt từng bước vươn tầm châu Á.

Thương hiệu xe điện Việt dám tuyên ngôn - hành động thật - tăng trưởng thật

Sự hiện diện tại Techfest 2025 cùng những con số tăng trưởng cụ thể cho thấy MOVE Việt Nam đang hành động một cách quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu tuyên ngôn ngay từ ngày đầu. Với hệ sinh thái hoàn chỉnh từ sản xuất - sản phẩm - phân phối đến hậu mãi, MOVE đã trở thành thương hiệu xe điện Việt tiêu biểu, khẳng định uy tín và vị thế bằng phương châm: dám nghĩ lớn, làm thật và đi nhanh.

Thương hiệu Xe điện MOVE đầu tư trọn chuỗi từ sản xuất đến hậu mãi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận

Techfest 2025 vừa qua đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của xe điện MOVE. Từ những nền tảng đang được triển khai bài bản hôm nay, có thể thấy thương hiệu sẽ còn tiếp tục đi xa hơn trong chặng đường phía trước. Trong bối cảnh Nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi xanh, sự trưởng thành của các thương hiệu xe điện Việt như MOVE không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận giải pháp giao thông bền vững, mà còn góp phần tạo động lực lâu dài cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.