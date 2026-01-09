Chán dầu Nga bất ổn, một quốc gia tuyên bố sẵn sàng mua dầu Venezuela

Reliance Industries hôm 8/1 cho biết họ sẽ xem xét mua lại dầu thô của Venezuela, cho thấy tốc độ thay đổi nhanh chóng của mô hình thương mại dầu mỏ toàn cầu sau khi Hoa Kỳ cho phép xuất khẩu hạn chế dầu của Venezuela.

Reliance, công ty vận hành khu phức hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, đã ngừng nhập khẩu dầu của Venezuela vào đầu năm 2024, khi lệnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với dầu thô Venezuela sắp hết hạn. Lô hàng cuối cùng của họ đến vào tháng 5/2024. Các nhà máy lọc dầu rộng lớn của công ty ở Gujarat rất phù hợp với các loại dầu nặng như Merey của Venezuela, khiến những thùng dầu này trở nên hấp dẫn khi mức chiết khấu đủ sâu.

Các nguồn tin trong ngành cũng cho rằng các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm Indian Oil Corp và Hindustan Petroleum, có thể xem xét mua dầu thô của Venezuela nếu các hạn chế được nới lỏng. Hiện chưa ai cam kết, nhưng nếu dầu của Venezuela tái nhập thị trường với mức giá phù hợp và có sự hỗ trợ chính trị, Ấn Độ sẽ quan tâm.

Lập trường đó phù hợp với cách tiếp cận lâu nay của Ấn Độ đối với việc mua dầu. Là một nước nhập khẩu ròng lớn, giá cả, nguồn cung và khả năng tương thích với hệ thống lọc dầu thường quan trọng hơn địa chính trị, trong giới hạn mà các lệnh trừng phạt cho phép.

Việc Ấn Độ mua dầu thô của Nga là một ví dụ điển hình. Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, Ấn Độ đã trở thành một trong những người mua dầu thô Nga giảm giá lớn nhất thế giới, một động thái mà nước này bảo vệ là cần thiết để quản lý hóa đơn nhập khẩu của mình. Bản thân Reliance đã tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào thời điểm giá dầu giảm mạnh nhất, ngay cả khi áp lực từ phương Tây gia tăng. Chỉ gần đây, công ty này mới báo hiệu sự rút lui, nói rằng họ sẽ không mua dầu Nga vì rủi ro tuân thủ ngày càng tăng.

Venezuela đưa ra một lựa chọn thay thế mà các quan chức Ấn Độ đã âm thầm đề cập trong nhiều tháng. New Delhi đã nói với các đối tác Mỹ rằng họ có thể giảm sự phụ thuộc vào dầu thô của Nga nếu được phép mua dầu từ Venezuela và Iran.

Đối với Ấn Độ, dầu thô nặng được bán với giá chiết khấu giúp cải thiện hiệu quả kinh tế của các nhà máy lọc dầu và đa dạng hóa nguồn cung. Đây là một cơ hội đáng hoan nghênh khi rủi ro thương mại ngày càng gia tăng. Đối với Washington, việc cho phép mua dầu của Venezuela có thể làm giảm áp lực lên các đồng minh đồng thời chuyển hướng nhu cầu khỏi dầu của Nga.