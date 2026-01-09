Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diana Unicharm ra thông báo về lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ bị thu hồi

09-01-2026 - 14:54 PM | Thị trường

Thương hiệu cho biết lô sản phẩm bị thu hồi vì lí do thiếu sót trong thủ tục đăng ký thông tin thành phần, hoàn toàn không ảnh hưởng chất lượng hay an toàn.

Ảnh minh họa

Liên quan đến công văn của Cục Quản lý Dược và các thông tin được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông về lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+, Diana Unicharm vừa phát đi thông báo chính thức nhằm thông tin đến người tiêu dùng.

Diana Unicharm khẳng định lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ bị yêu cầu thu hồi do chưa hiển thị thông tin một thành phần theo quy định là hoàn toàn an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và hiện tại lô sản phẩm này đã không còn lưu thông trên thị trường.

Qua kết quả kiểm tra nội bộ, Diana Unicharm đã phát hiện sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ có số lô sản xuất 24101101; HSD: 11/10/2026 chưa hiển thị thông tin thành phần Sodium Benzoate (Natri Benzoate) theo quy định. Đây là thiếu sót về thủ tục đăng ký thông tin thành phần, hoàn toàn không ảnh hưởng chất lượng hay an toàn của sản phẩm.

Hãng cũng cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, ngay từ tháng 9 năm 2025 đã chủ động thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên trên thị trường và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết. Đồng thời, xác nhận sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh + đang lưu thông trên thị trường hiện tại đã tuân thủ đầy đủ thông tin thành phần theo quy định hiện hành.

Hiện Diana đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn của Cục Quản lý Dược, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam.

*Sodium Benzoate (Natri Benzoate) là một chất bảo quản phổ biến, an toàn được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm nhờ khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

