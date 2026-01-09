Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một nhân viên Chagee tại Trung Quốc dùng...tay trần pha đồ uống, cửa hàng lập tức bị đóng cửa

09-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường

Trong các video lan truyền trên mạng, người nhân viên đeo khẩu trang, mặc đồng phục Chagee, đang xử lý các nguyên liệu pha chế mà không đeo găng tay, khuấy đồ uống bằng tay trần và rót trà vào cốc.

Chuỗi trà sữa Chagee vừa tạm ngừng hoạt động một cửa hàng ở Phúc Kiến, Trung Quốc sau khi phát hiện nhân viên cơ sở này dùng tay không pha chế đồ uống. Hiện người này đã bị sa thải.

Trong các video lan truyền trên mạng, người nhân viên đeo khẩu trang, mặc đồng phục Chagee, đang xử lý các nguyên liệu pha chế mà không đeo găng tay, khuấy đồ uống bằng tay trần và rót trà vào cốc. Các nguyên liệu không may rơi vãi trên bàn cũng được cho trở lại đồ uống của khách một cách rất mất vệ sinh.

Trong thông báo ngày 6 tháng 1, Chagee cho biết vụ việc xảy ra tại cửa hàng ở trung tâm thương mại Longwen Baolong Plaza, Trương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau cuộc điều tra nội bộ và xem xét đoạn phim giám sát, công ty cho biết nhân viên này đã chủ đích quay video nhằm mục đích thu hút lượt xem trực tuyến theo kiểu “trà sữa kiểu Ấn Độ”. Theo đại diện Chagee, cốc đồ uống này đã được vứt bỏ ngay sau đó thay vì phục vụ khách.

Chagee cho biết việc sản xuất trà hoàn toàn dựa vào thiết bị tự động, đồng thời khẳng định hành động của nhân viên đã vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của công ty. Đại diễn hãng nhấn mạnh hành vi này hoàn toàn trái ngược với cam kết về an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh trung thực, vậy nên tuyệt đối không dung thứ.

Hiện cửa hàng này sẽ bị đóng cửa vô thời hạn và chỉ được mở cửa trở lại sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Nhân viên liên quan – người mà Chagee cho rằng đã cố che đậy hành vi của mình bằng cách nói rằng mọi thứ chỉ diễn ra sau giờ đóng cửa – đã bị sa thải. Quản lý cửa hàng và giám sát khu vực cũng đã bị giáng chức.

Vụ việc, theo thông báo, đã làm nổi bật những lỗ hổng trong việc đào tạo nhân viên và giám sát hàng ngày. Công ty cho biết sẽ sớm khắc phục bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn trong toàn bộ hoạt động của mình.

Theo: CNA

Trung Quốc điều tra một loại hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản

Theo Vũ Anh

