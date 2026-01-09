Người Việt chi gần 1,4 tỷ USD mua sữa ngoại

Theo số liệu từ Cục Hải quan, những tháng cuối năm 2025, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa có xu hướng tăng nhanh. Tính đến cuối năm 2025, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,36 tỷ USD, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Về thị trường, nguồn cung sữa của Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu từ một số quốc gia truyền thống. New Zealand tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch nhập khẩu và ghi nhận mức tăng trưởng cao so với năm trước. Mỹ và Australia duy trì vị trí trong nhóm các thị trường cung cấp chủ lực, dù tốc độ tăng trưởng có sự phân hóa. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Ireland và một số quốc gia châu Âu tăng khá mạnh, cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung đang diễn ra rõ nét hơn.

Tại khu vực Đông Nam Á, nhập khẩu sữa từ Thái Lan và Singapore tiếp tục tăng, phản ánh sự dịch chuyển linh hoạt của doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí logistics và yêu cầu chất lượng ngày càng cao.

Xét theo cơ cấu mặt hàng, sữa bột vẫn là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung cả năm, nhập khẩu sữa bột vẫn tăng khá, chủ yếu phục vụ cho chế biến thực phẩm và sản xuất sữa trong nước. Sữa bột gầy và sữa bột nguyên kem tiếp tục giữ vai trò quan trọng, bên cạnh sự gia tăng của các sản phẩm giá trị gia tăng như bơ, kem sữa, sữa tiệt trùng và sữa hữu cơ.

Nguồn gốc, xuất xứ và tính minh bạch đã trở thành tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với người tiêu dùng trong lựa chọn sản phẩm sữa.

Ở chiều ngược lại, một số dòng sản phẩm như sữa đặc có đường và sữa chua ghi nhận xu hướng giảm nhập khẩu, phản ánh sự điều chỉnh trong cơ cấu tiêu dùng cũng như việc năng lực sản xuất nội địa ở một số phân khúc đang từng bước được cải thiện.

Cùng với xu hướng nhập khẩu tăng, năm 2025 cũng đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét trong hành vi tiêu dùng sữa của người Việt. Theo phân tích thị trường của VinaStrategy, người tiêu dùng ngày càng “thông minh” và có chọn lọc hơn. Nguồn gốc, xuất xứ và tính minh bạch đã trở thành tiêu chí quan trọng hàng đầu, thậm chí vượt qua thương hiệu trong quyết định mua hàng, phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn tới an toàn thực phẩm, sức khỏe và chất lượng dinh dưỡng, đặc biệt tại các hộ gia đình trẻ ở khu vực đô thị.

Cơ cấu tiêu dùng cũng đang dịch chuyển theo chiều sâu. Sữa tươi ngày càng được ưa chuộng nhờ hình ảnh gần với tự nhiên, ít qua chế biến, trong khi một số dòng sản phẩm truyền thống như sữa có đường hoặc sữa pha hương vị có dấu hiệu chững lại. Song song, các phân khúc sữa hữu cơ, sữa chức năng, sữa dành cho từng nhóm tuổi và nhu cầu đặc thù tăng trưởng rõ rệt, cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm “đúng nhu cầu” thay vì mua theo thói quen.

Hành vi tiêu dùng cũng phân hóa theo thế hệ: Nhóm người trẻ cởi mở hơn với sản phẩm mới và trải nghiệm mới, trong khi nhóm gia đình có con nhỏ đặt nặng yếu tố dinh dưỡng, an toàn và uy tín dài hạn. Cùng với đó, kênh mua sắm sữa đang mở rộng nhanh sang thương mại điện tử và cửa hàng tiện lợi, bổ sung cho hệ thống bán lẻ truyền thống và tạo ra áp lực cạnh tranh mới đối với doanh nghiệp trong ngành.