Một thương hiệu thực phẩm toàn cầu có mặt ở Việt Nam 30 năm vừa ra quyết định chấn động - thu hồi sữa bột cho trẻ em tại 25 quốc gia do nguy cơ nhiễm độc tố

Reuters đưa tin, Nestlé đã chính thức phát lệnh thu hồi trên quy mô lớn đối với một số dòng sữa công thức dành cho trẻ em do lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm.

Quyết định này được đưa ra sau khi doanh nghiệp xác định các lô sản phẩm có nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh.

Theo báo cáo từ phía tập đoàn, nguồn gốc của sự cố bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật trong quá trình làm sạch thực phẩm tại cơ sở của một nhà cung cấp nguyên liệu. Cụ thể, thành phần bị ảnh hưởng là dầu axit arachidonic, một loại axit béo quan trọng thường được bổ sung vào sữa công thức để hỗ trợ sự phát triển của trẻ nhỏ.

Phạm vi của đợt thu hồi lần này gây chú ý khi trải dài trên ít nhất 25 thị trường khác nhau. Các quốc gia chịu ảnh hưởng chủ yếu nằm tại khu vực châu Âu bao gồm Anh, Đức, Pháp, Áo, Ý, Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu. Bên cạnh đó, danh sách thu hồi cũng mở rộng sang các thị trường khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina.

Nguyên nhân của đợt thu hồi này xuất phát từ khâu làm sạch nguyên liệu đầu vào.

Đại diện tập đoàn xác nhận các sản phẩm được lưu hành tại thị trường Canada và Singapore không nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật này. Thị trường Việt Nam cũng không có tên trong danh sách các quốc gia bị thu hồi sản phẩm.

Tại Áo, các cơ quan chức năng nhận định đây là một trong những đợt thu hồi sản phẩm có quy mô lớn nhất trong lịch sử hoạt động của công ty tại đây. Số lượng sản phẩm bị tác động tại thị trường này lên tới hơn 800 mã hàng, được sản xuất từ mạng lưới hơn 10 nhà máy khác nhau.

Các nhãn hiệu sữa phổ biến thuộc hệ sinh thái của Nestlé bị thu hồi đợt này là những cái tên quen thuộc với người tiêu dùng thế giới, trong đó có Việt Nam như: SMA, NAN, BEBA. Các dòng sản phẩm nội địa tại Pháp như Guigoz và Nidal cũng ghi nhận không đạt chuẩn. Ngay cả dòng sữa chuyên dụng Alfamino cũng nằm trong diện phải rà soát và thu hồi khẩn cấp.

NAN - thương hiệu sữa bột cho trẻ nhỏ quen thuộc với người dân Việt Nam cũng nằm trong danh sách thu hồi đợt này ở châu Âu.

Đặc tính nguy hiểm của độc tố cereulide được các chuyên gia cảnh báo là khả năng bền nhiệt rất cao. Loại độc tố này không bị tiêu diệt bởi các phương pháp xử lý nhiệt thông thường như pha sữa bằng nước sôi hay đun nấu.

Nếu trẻ nhỏ vô tình sử dụng sản phẩm nhiễm độc, các triệu chứng như buồn nôn, vã mồ hôi và đau bụng co thắt có thể xuất hiện nhanh chóng trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 6 giờ sau khi uống.

Dù quy mô thu hồi rất rộng, Nestlé cho biết tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp bệnh nhi nào có triệu chứng liên quan đến các lô hàng nói trên.

Doanh nghiệp khẳng định việc thu hồi này hoàn toàn mang tính chất phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tuyệt đối cho người tiêu dùng nhỏ tuổi.

Sự cố này diễn ra trong giai đoạn nhạy cảm khi tập đoàn thực phẩm này đang thực hiện các bước cải tổ bộ máy quản lý dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới nhằm ổn định lại hoạt động kinh doanh sau những biến động vừa qua.