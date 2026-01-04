Theo Reuters, trong năm 2025, BYD ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng lên đến 28%. Trái ngược với đà bứt phá này, doanh số bán xe điện của Tesla lại rơi vào tình trạng suy giảm. Cả năm 2025, hãng này bán được 1,64 triệu xe trên toàn cầu, giảm 8,6% so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp công ty xe điện của tỷ phú Elon Musk chứng kiến doanh số đi xuống.

Doanh số bán xe điện của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã vượt qua Tesla sau nhiều năm.

Thực trạng sa sút của Tesla bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó việc chính sách thuế tại Mỹ thay đổi được xem là nguyên nhân chính. Nhu cầu mua xe tại thị trường này đã giảm mạnh kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định bãi bỏ khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 đô la vào tháng 9 năm ngoái. Hệ quả trực tiếp là giá giao dịch trung bình của mỗi chiếc xe điện đã tăng thêm gần 6.000 đô la, lên ngưỡng 53.300 đô la.

Sự tăng giá đột ngột đã khiến khả năng tiếp cận xe điện của người tiêu dùng bị hạn chế. Trong năm 2025, tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số bán lẻ ô tô tại Mỹ đã giảm 3,6% so với cùng kỳ. Riêng Tesla giao được 418.227 xe điện trong quý IV/2025, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó của giới phân tích.

Dù đã giảm giá thành, nhưng xe điện của Tesla vẫn vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt ở châu Âu.

Bên cạnh áp lực từ việc thay đổi chính sách tại Mỹ, sang đến "lục địa già", Tesla tiếp tục vấp phải "gọng kìm" cạnh tranh khiến thị phần bị thu hẹp đáng kể.

Ở phân khúc xe điện giá rẻ, BYD bứt phá mạnh mẽ với doanh số xuất khẩu năm 2025 đạt kỷ lục 1 triệu chiếc, tăng trưởng tới 150%. Đồng thời, các nhà sản xuất xe truyền thống như Volkswagen và BMW cũng gia tăng sức ép khiến lượng đăng ký xe điện mới của Tesla sụt giảm tại hầu hết các quốc gia châu Âu. Dù duy trì được doanh số bùng nổ ở Na Uy, nhưng kết quả tại một thị trường đơn lẻ này không đủ bù đắp cho sự lao dốc của hãng xe điện Tesla trên toàn châu lục.

Một nguyên nhân khác khiến Tesla gặp khó là chiến lược tập trung nguồn lực của ban lãnh đạo công ty. Hiện nay, CEO Elon Musk đang hướng trọng tâm sang các lĩnh vực mới như taxi tự lái (Robotaxi), robot hình người Optimus và trí tuệ nhân tạo vật lý.

Sự chuyển dịch này khiến một bộ phận nhà đầu tư lo ngại rằng hãng đang bỏ qua việc tối ưu hóa số lượng xe điện bán ra. Dù Tesla đã nỗ lực bảo vệ doanh số bằng cách ra mắt các phiên bản tiêu chuẩn của 2 mẫu xe điện là Model Y và Model 3, với giá thấp hơn 5.000 đô la. Tuy nhiên, động thái này của hãng vẫn chưa đủ để làm hài lòng những nhà đầu tư vốn đang kỳ vọng vào một dòng sản phẩm đại chúng hoàn toàn mới.

Nhìn chung, ngoài việc doanh số xe điện đi xuống thì ở một số khía cạnh khác, Tesla vẫn thu về những tín hiệu khả quan. Ví dụ như tài chính, cổ phiếu Tesla ghi nhận mức tăng 11,4% trong năm qua nhờ vào các dự án công nghệ. Trong khi đó, mảng lưu trữ năng lượng cũng trở thành điểm sáng khi đạt mức kỷ lục 14,2 GWh.

Những số liệu chi tiết hơn về tình hình tài chính sẽ được công ty công bố vào cuối tháng 1 tới đây, qua đó làm rõ hơn lộ trình phục hồi trong giai đoạn tiếp theo.