MG HS giảm giá mạnh còn 529 triệu đồng, ‘phá đáy’ phân khúc: Ngang cỡ Tucson nhưng rẻ hơn 200 triệu, cạnh tranh giá cả xe hạng A

04-01-2026 - 10:30 AM | Thị trường

MG HS đang được các đại lý mạnh tay giảm giá xuống mức thấp kỷ lục, đưa một mẫu SUV hạng C về tầm tiền xe cỡ A. Mức giá mới có thể sẽ thu hút nhóm khách hàng ưu tiên trang bị và kích thước.

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý phía Nam, MG HS đang được giảm giá mạnh cho cả 2 phiên bản. Bản tiêu chuẩn có giá chỉ 529 triệu đồng, trong khi bản cao cấp hơn có giá 570 triệu đồng. Giá niêm yết của 2 bản này tương ứng là 699 triệu và 749 triệu đồng.

Mức giá giảm không đồng nhất tại các đại lý. Có nơi ở phía Bắc đang chào bán xe với giá cao hơn. Bản tiêu chuẩn tại đây có giá từ 540 triệu đồng, trong khi bản "full option" có giá 585 triệu đồng.

MG HS đang là mẫu SUV/crossover hạng C có giá thấp bậc nhất trên thị trường. Ảnh: Đại lý

Mức giảm giá này đẩy MG HS còn rẻ nhất phân khúc. Mẫu xe này thuộc phân khúc C, tương đương nhóm Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage, nhưng giá chỉ ngang Hyundai Venue và Kia Sonet ở phân khúc A.

MG HS hiện được phân phối trên thị trường là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Ban này có cụm đèn LED giao diện bắt mắt kiểu Audi, lưới tản nhiệt lớn, kết hợp bộ mâm 18 inch 5 chấu phối 2 tông màu.

HS có thiết kế ngoại thất hiện đại, bắt mắt. Ảnh: Đại lý

Khoang nội thất của HS nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần sau vô lăng, màn hình trung tâm kích thước 10 inch, hệ thống âm thanh Bose, ghế ngồi mang phong cách thể thao, điều hòa tự động hai vùng và cửa sổ trời toàn cảnh...

Trang bị tiện nghi của HS không kém cạnh các đối thủ Nhật, Hàn Quốc cùng phân khúc. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, HS sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, dẫn động cầu trước.

Mặc dù có giá khá rẻ, trang bị an toàn trên HS ở mức khá trong phân khúc, với các tính năng tiêu chuẩn như camera 360 độ, cảm biến sau, hệ thống đèn chiếu sáng tự động, ABS, EBD và 6 túi khí. Riêng bản cao ấp được bổ sung ADAS, gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mở cửa an toàn.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

