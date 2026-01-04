Mỹ đón tin vui lớn

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đã lập kỷ lục mới vào năm 2025 khi các dự án mới được đưa vào hoạt động và các cảng hiện có hoạt động ở mức công suất cao, đẩy lượng hàng xuất khẩu hàng năm vượt qua mức mà trước đây người ta cho rằng phải mất nhiều năm nữa mới đạt được.

Dữ liệu sơ bộ từ LSEG cho thấy Hoa Kỳ đã xuất khẩu 111 triệu tấn LNG vào năm ngoái, trở thành quốc gia đầu tiên vượt qua ngưỡng 100 triệu tấn trong một năm. Khối lượng này đưa xuất khẩu của Mỹ vượt gần 20 triệu tấn so với Qatar và cao hơn khoảng 23 triệu tấn so với năm 2024 - củng cố vị thế của nước này là nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới.

Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án mới đi vào hoạt động và sự tăng tốc nhanh chóng tại các cơ sở mới được đưa vào vận hành gần đây. Các bến cảng xuất khẩu của Mỹ vẫn hoạt động ở mức công suất cao trong hầu hết cả năm, với lượng xuất khẩu tháng 12 đạt kỷ lục 11,5 triệu tấn.

Châu Âu vẫn là điểm đến chính cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ khi khu vực này tiếp tục thay thế khí đốt của Nga và quản lý nhu cầu mùa đông.

Chỉ riêng trong tháng 12, khoảng 9 triệu tấn đã được vận chuyển đến châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh lượng mua vào cuối năm, mua nhiều LNG của Mỹ hơn toàn bộ thị trường châu Á trong tháng 12. Châu Á đã tiêu thụ 1,23 triệu tấn trong tháng đó, trong khi Ai Cập vẫn là một người mua đáng chú ý trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Quy mô của sự thay đổi này khó có thể đánh giá thấp. Trong chưa đầy một thập kỷ, Hoa Kỳ đã chuyển từ việc không xuất khẩu LNG sang cung cấp khoảng một phần tư thương mại toàn cầu. Phương pháp tiếp cận này — các hợp đồng linh hoạt, giá FOB (giao hàng tại cảng) và khả năng tiếp cận nguồn khí đá phiến dồi dào — đã làm cho các lô hàng LNG của Mỹ ngày càng hấp dẫn đối với những người mua đang tìm kiếm sự đảm bảo nguồn cung.