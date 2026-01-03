Giá sầu riêng Ri 6 rẻ bất ngờ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-01-2026 - 19:39 PM | Thị trường

Giá sầu riêng Ri 6 giảm mạnh do đầu ra khó khăn dù đang thời điểm trái vụ, sản lượng thấp

Ngày 3-1, tại khu vực trung tâm TPHCM như phường Tân Định, Gia Định, Bến Thành…, nhiều xe bán sầu riêng nguyên trái với giá phổ biến chỉ 60.000 – 70.000 đồng/kg, khá mềm so với mặt bằng giá của loại trái cây này.

Chị Chín - bán trái cây ở hẻm đường Lê Văn Duyệt, phường Gia Định - cho hay đã nhập thêm sầu riêng từ miền Tây về bán khoảng 10 ngày nay, chủ yếu lựa loại chín tới, có thể khui giúp khách mang về.

Giá sầu riêng Ri 6 ở đây 70.000 đồng/kg và "bao ăn", tức khi khui ra múi nào sượng sẽ được trả lại. Mỗi ngày, chị Chín bán được khoảng 15-20 trái.

"Hiếm có khi nào trước Tết mà giá sầu riêng lại rẻ như thế này. Bình thường phải mùa hè thì giá sầu riêng mới có mức dưới 70.000 đồng/kg" – chị Chín cho hay.

Giá sầu riêng Ri 6 trái vụ giá rẻ bất ngờ - Ảnh 1.

Sầu riêng bán cùng các loại trái cây khác ở phường Tân Định

Các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL cũng thông báo giá sầu riêng Ri 6 ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg (loại A); 43.000 - 45.000 đồng/kg (loại B) - giảm đến 15.000 đồng/kg so với 20 ngày trước và chỉ bằng 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là nhóm sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu. Giá sầu riêng loại C,D và sầu riêng làm kem còn rẻ hơn nhiều.

Giá sầu riêng Dona (Thái, Monthong) phổ biến 98.000 -105.000 đồng (loại A) và 75.000 – 80.000 đồng/kg (loại B) - tăng khoảng 10.000 đồng so với 3 tuần trước. Tuy nhiên, ở ĐBSCL, nông dân chủ yếu trồng giống Ri 6 nên giá sầu riêng Thái ít tác động lên thị trường.

Giá sầu riêng Ri 6 trái vụ giá rẻ bất ngờ - Ảnh 2.

Hàng chất đống tại một điểm chuyên bán sầu riêng tại phường Tân Định

Giám đốc một công ty xuất khẩu trái cây lớn tại TPHCM xác nhận giá sầu riêng đang ở mức thấp so với thời điểm trái vụ hiện tại. Với giá này, trừ chi phí sản xuất, nhiều nhà vườn sẽ lỗ.

Theo tìm hiểu, do sầu riêng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc, như chưa có mã số vùng trồng, chất lượng, mẫu mã không đạt..., nên phải bán với giá rẻ, kéo mặt bằng giá sầu riêng xuống thấp.

"Khi sản lượng sầu riêng tăng, việc quản lý, cấp mã số vùng trồng, tăng công suất kiểm nghiệm… cũng phải tăng theo thì mới đáp ứng nhu cầu tiêu thụ" – giám đốc doanh nghiệp này nhìn nhận.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ châu Phi vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi hơn 4 tỷ USD mua hàng, là 'bảo bối' giúp Việt Nam xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

