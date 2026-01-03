Hyundai Venue có bản mới giá quy đổi chưa đến 300 triệu đồng với nhiều tiện ích hiện đại được bổ sung

Hyundai Motor Ấn Độ vừa mở rộng dải sản phẩm của mẫu SUV cỡ B Venue bằng việc giới thiệu phiên bản mới mang tên HX5+, đồng thời bổ sung thêm trang bị cho bản HX4. Động thái này nhằm hoàn thiện danh mục phiên bản của Venue, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng tại thị trường Ấn Độ.

Hyundai Venue HX5+ vừa được giới thiệu, mở rộng dải phiên bản của mẫu SUV cỡ B tại Ấn Độ. Ảnh: Cartoq

Theo công bố từ hãng, Hyundai Venue HX5+ có giá khoảng 9,99 lakh rupee (tương đương 292 triệu đồng), được định vị nằm giữa hai phiên bản HX5 và HX6. Phiên bản này ra đời sau khi Venue bản nâng cấp được giới thiệu vào cuối năm 2025, dựa trên những phản hồi thực tế từ người dùng về trang bị và mức giá.

Về trang bị, Venue HX5+ được bổ sung nhiều tiện ích so với bản HX5 tiêu chuẩn. Nổi bật có đèn pha LED quad-beam, giá nóc (roof rails), sạc không dây cho điện thoại, tấm che nắng cửa sổ hàng ghế sau, gạt mưa và rửa kính sau, bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước tích hợp hộc chứa đồ, cùng tính năng lên/xuống kính tự động cho cửa kính người lái. Những nâng cấp này giúp HX5+ trở thành một lựa chọn trung gian với mức trang bị đầy đủ hơn nhưng vẫn giữ giá bán dưới ngưỡng 10 lakh rupee.

Phiên bản HX5+ được bổ sung thêm nhiều trang bị so với bản HX5 tiêu chuẩn. Ảnh: Cartoq

Về vận hành, Hyundai Venue HX5+ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2L Kappa, cho công suất khoảng 82–83 mã lực và mô-men xoắn 115 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Phiên bản này không có tùy chọn động cơ tăng áp hay diesel, vốn vẫn được duy trì trên một số phiên bản khác của Venue.

Song song với việc ra mắt HX5+, Hyundai cũng nâng cấp nhẹ cho phiên bản HX4. Cụ thể, HX4 được bổ sung tính năng chỉnh độ cao ghế lái, giúp cải thiện tư thế ngồi và khả năng quan sát cho người điều khiển. Ngoài điểm thay đổi này, các trang bị và cấu hình còn lại của HX4 vẫn được giữ nguyên.

Venue HX5+ sử dụng động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Ảnh: Cartoq

Với việc bổ sung HX5+ và nâng cấp HX4, Hyundai Venue tiếp tục được hoàn thiện dải phiên bản, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ, nơi mẫu xe này đang cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ như Kia Sonet hay Tata Nexon tại thị trường Ấn Độ.