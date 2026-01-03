Đổ xô du lịch Sa Pa, Mù Cang Chải

Tại Mù Cang Chải , thời điểm này hoa tớ dày nở rộ dọc các tuyến đường, trên những lưng đồi, thu hút đông du khách đổ về trung tâm xã. Nhiều du khách cho biết đã chủ động đặt phòng trước từ 1, 2 tuần để tránh tình trạng quá tải đúng mùa hoa và lễ hội.

Theo anh Hờ A Rùa - người dẫn tour và chụp ảnh tại địa phương, hiện hầu hết cơ sở lưu trú tại trung tâm đã kín phòng, lịch chụp ảnh tại các điểm hoa đẹp như bản Mí Háng (xã Mù Cang Chải), bản Trống Tông (xã Púng Luông) cũng kín lịch đến hết ngày 4/1.

Hoa tớ dày bung nở rực rỡ khắp các triền đồi. Ảnh: Hờ A Rùa.

Tại xã Púng Luông, nhiều du khách lựa chọn lưu trú tại các homestay trên sườn núi cao để thuận tiện ngắm hoa, săn mây và trải nghiệm không gian núi rừng.

Anh Thào A Su - chủ một homestay trên đỉnh núi ở xã Púng Luông - cho biết, nhờ vị trí gần rừng hoa tớ dày, không gian thoáng đãng, cảnh quan đẹp nên cơ sở của anh thường xuyên được du khách đặt phòng sớm. Dịp này, nhiều phòng đã được đặt trước khoảng hai tuần và hiện kín lịch đến hết ngày 8/1.

“Vào các mùa đẹp như ruộng bậc thang hay hoa tớ dày, nhiều đoàn khách quen chủ động liên hệ đặt trước. Có đoàn khách từ Quảng Ninh đã lên đây khoảng 4 lần, năm ngoái đến đúng mùa hoa rồi đặt luôn cho dịp 2/9 và Tết Dương lịch năm nay”, anh Su chia sẻ và cho biết dịp này homestay đón đông du khách đến từ Hà Nội và Quảng Ninh.

Các buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa tớ dày thu hút đông đảo du khách và người dân.

Dịp này, xã Mù Cang Chải tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa tớ dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026, với lễ khai mạc diễn ra tối 3/1 tại sân vận động trung tâm xã.

Ông Lê Xuân Dương - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mù Cang Chải - cho biết, hầu hết các cơ sở lưu trú tại trung tâm xã hiện đã kín phòng. Trước khả năng lượng khách tiếp tục tăng, địa phương chủ động xây dựng phương án điều tiết, kết nối, sẵn sàng giới thiệu các hộ dân đủ điều kiện để bố trí chỗ nghỉ cho du khách phát sinh; tăng cường quản lý giá dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông trong những ngày cao điểm.

Nhiều đoạn đường trong trung tâm phường Sa Pa bị ùn tắc cục bộ do lượng khách đông đúc trong dịp cao điểm.

Tại Sa Pa , lượng du khách tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm và các trục dẫn ra điểm du lịch như bản Cát Cát xảy ra ùn tắc cục bộ.

Anh Nguyễn Hữu Thịnh - chủ một cơ sở lưu trú tại Sa Pa - cho biết hầu hết phòng nghỉ tại phường Sa Pa đã kín, các xã lân cận như Sa Pả, Tả Van, Lao Chải… cũng trong tình trạng hết phòng.

“Do lịch nghỉ Tết Dương lịch được thông báo khá muộn, nhiều du khách chỉ đặt phòng trước khoảng 5, 6 ngày nên không còn chỗ ở tại trung tâm. Một số trường hợp phải di chuyển xuống phường Lào Cai để nghỉ qua đêm. Hiện có nhiều khách vẫn gọi điện liên tục nhưng chưa thể sắp xếp phòng ngay”, anh Thịnh cho biết.

Theo UBND phường Sa Pa, trong ngày 1-2/1, lượng khách lưu trú tại địa phương đạt khoảng 70.000 lượt/ngày, công suất phòng đạt 100%; không ghi nhận tình trạng ép giá, nâng giá dịch vụ; các lực lượng chức năng được tăng cường kiểm soát, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.