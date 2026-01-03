Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Robot hình người 'Made in Vietnam' thế hệ thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt: Có thể tự sạc pin - không cần con người hỗ trợ

03-01-2026 - 09:47 AM | Thị trường

Không liệt kê dày đặc các thông số kỹ thuật, VinMotion để mẫu robot thế hệ mới tự “lên tiếng” bằng những gì nó thể hiện trong video ra mắt.

Robot hình người “Made in Vietnam” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt: có thể tự sạc pin mà không cần con người hỗ trợ - Ảnh 1.

Vừa qua, VinMotion đã chính thức giới thiệu Motion thế hệ 2 – mẫu robot hình người mới nhất do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển.

Xuyên suốt toàn bộ video được đăng tải trên trang web chính thức, VinMotion không hề công bố các thông số kỹ thuật, mà để chính Motion 2 tự thể hiện những bước tiến của bản thân.


Theo đó, mẫu robot thế hệ mới có ngoại hình gọn gàng hơn khi loại bỏ đáng kể các dây điện “lộ thiên” vốn từng thấy ở Motion 1, giúp nó hoàn chỉnh hơn về mặt thiết kế và thẩm mỹ.

Robot hình người “Made in Vietnam” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt: có thể tự sạc pin mà không cần con người hỗ trợ - Ảnh 2.

Đi cùng với đó là sự cải thiện rõ rệt về chuyển động: Motion 2 có thể di chuyển chân tay liên tục, tự nhiên, các động tác nối tiếp mạch lạc, tiệm cận hơn với chuyển động của con người, cho thấy khả năng kiểm soát cơ thể tốt hơn so với thế hệ đầu.

Trong video, Motion 2 cũng phô diễn sức mạnh của mình khi có thể nâng vật nặng lên tới 40kg và đấm vỡ thanh gỗ, cho thấy khả năng tạo lực mạnh và kiểm soát lực chính xác. Robot cũng có thể ngả người ra sau với biên độ lớn mà vẫn giữ được thăng bằng, không bị ngã, phản ánh bước tiến về khả năng cân bằng và điều khiển trọng tâm. Bên cạnh đó, Motion 2 còn có thể tương tác với môi trường xung quanh như ngồi xuống nhặt đồ và đặt vào đúng vị trí.

Robot hình người “Made in Vietnam” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt: có thể tự sạc pin mà không cần con người hỗ trợ - Ảnh 3.

Robot hình người “Made in Vietnam” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt: có thể tự sạc pin mà không cần con người hỗ trợ - Ảnh 4.

Đặc biệt, điểm nhấn đáng chú ý nhất của Motion 2 là khả năng tự động sạc pin mà không cần con người hỗ trợ.

Robot hình người “Made in Vietnam” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt: có thể tự sạc pin mà không cần con người hỗ trợ - Ảnh 5.

Mẫu robot Motion 2 gây chú ý với khả năng tự sạc

Những cải tiến này hoàn toàn trùng khớp với những chia sẻ trước đó của TS. Nguyễn Trung Quân - Giám đốc khoa học của VinMotion, khi ông nhấn mạnh robot của VinMotion cần tăng khả năng chuyển động ưu việt vượt trội hơn cả người bình thường, cũng như có thể vận hành liên tục 24/7 một cách ổn định mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người

Đây cũng chính là kỷ vọng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi thành lập VinMotion, với nhiệm vụ thiết kế, thử nghiệm và phát triển các thế hệ robot hình người đa năng mang thương hiệu “Made in Vietnam”.

Một công ty người máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt bước tiến lớn: Robot đã có thể di chuyển ở tốc độ tương đương con người

Tuấn Đăng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn hàng từ châu Phi vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi hơn 4 tỷ USD mua hàng, là 'bảo bối' giúp Việt Nam xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ châu Phi vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi hơn 4 tỷ USD mua hàng, là 'bảo bối' giúp Việt Nam xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại Nổi bật

Phát hiện mỏ khí trữ lượng hơn 6,2 tỷ tấn, chỉ cần 2% đã đủ cung cấp nhiên liệu sạch cho thế giới trong 200 năm

Phát hiện mỏ khí trữ lượng hơn 6,2 tỷ tấn, chỉ cần 2% đã đủ cung cấp nhiên liệu sạch cho thế giới trong 200 năm Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 3-1: Tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay 3-1: Tiếp tục tăng

09:04 , 03/01/2026
Kia Seltos thế hệ mới chốt giá: Cao nhất quy đổi gần 600 triệu đồng, kích thước tăng ngang cỡ Corolla Cross, giữ nguyên động cơ từ bản cũ

Kia Seltos thế hệ mới chốt giá: Cao nhất quy đổi gần 600 triệu đồng, kích thước tăng ngang cỡ Corolla Cross, giữ nguyên động cơ từ bản cũ

08:23 , 03/01/2026
Chuyên gia phương Tây: Công nghệ Trung Quốc phá vỡ thế độc quyền của Mỹ và Nhật, hiện đại đến mức khó tin

Chuyên gia phương Tây: Công nghệ Trung Quốc phá vỡ thế độc quyền của Mỹ và Nhật, hiện đại đến mức khó tin

20:40 , 02/01/2026
Ford Explorer phiên bản Trung Quốc về Việt Nam: Không phải xe bán cho số đông, dễ có màn hình kích cỡ 27 inch

Ford Explorer phiên bản Trung Quốc về Việt Nam: Không phải xe bán cho số đông, dễ có màn hình kích cỡ 27 inch

20:18 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên