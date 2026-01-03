Kia Seltos thế hệ mới chốt giá: Cao nhất quy đổi gần 600 triệu đồng, kích thước tăng ngang cỡ Corolla Cross, giữ nguyên động cơ từ bản cũ

Kia vừa chính thức công bố giá bán và các thông số chi tiết cho phiên bản Seltos 2026 tại thị trường Ấn Độ với mức giá khởi điểm từ 1,099 triệu rupee (khoảng 320 triệu đồng) và cao nhất là 1,999 triệu rupee (khoảng 580 triệu đồng). Điều khiến mức giá này càng trở nên đáng chú ý hơn là Seltos thế hệ mới đã được tăng kích thước nhờ nền tảng khung gầm K3 (K3 platform). Kia tập trung cải thiện độ cứng thân xe, khả năng cách âm và sự cân bằng khung gầm.

Cụ thể, Kia Seltos 2026 có kích thước dài 4.430mm, rộng 1.830mm, cao 1.600mm và trục cơ sở 2.690mm. So với bản đang bán ở Việt Nam, xe dài hơn 65mm, rộng hơn 30mm và trục cơ sở tăng thêm 80mm, nhưng thấp hơn 45mm. Với thông số mới, Kia Seltos nay đã có thể xếp vào nhóm CUV cỡ B+ cạnh tranh với Toyota Corolla Cross.

Để so sánh, bản châu Âu của Kia Sportage có kích thước dài 4.515mm, rộng 1.865mm, cao 1.645mm, trong khi bản ở Việt Nam lớn hơn một chút nữa (4.660 x 1.865 x 1.665mm và trục cơ sở của xe đạt 2.755mm). Khoảng cách giữa Seltos và Sportage, đặc biệt là tại châu Âu, rõ ràng đã được thu hẹp rõ rệt.

Kia Seltos thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” của thương hiệu, mang lại diện mạo mạnh mẽ, đậm chất SUV hơn thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp đèn LED mới và dải đèn định vị ban ngày “Star Map”. Các mảng ốp thân xe màu đen được làm nổi bật hơn nhằm tăng vẻ khỏe khoắn, đúng chất xe gầm cao.

Nhìn ngang, xe mang nhiều nét tương đồng với Kia EV5, thể hiện qua tay nắm cửa dạng ẩn và các mảng ốp nhựa thân xe to bản. Đường mái nổi và đường gân cửa sau mới tạo dáng vẻ thể thao hơn.

Phía sau xe được tái thiết kế đáng kể với cụm đèn hậu LED mới và cửa hậu được tinh chỉnh lại. Tổng thể ngoại hình mang dáng dấp gần giống các mẫu xe hybrid và xe điện mới của Kia.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Seltos mới có thêm hai phiên bản: GT-Line thiên về thể thao, dùng chi tiết sơn cùng màu thân xe và X-Line thiên về off-road, sử dụng lớp hoàn thiện màu xám gunmetal đậm. Ngoài ra, xe còn bổ sung ba màu sơn mới: Iceberg Green, Gravity Gray và Matte Magma Red.

Khoang cabin Kia Seltos đã được thiết kế lại hoàn toàn, mang phong cách tương tự các mẫu xe điện của hãng. Xe có cụm màn hình kép 12,3 inch cho bảng đồng hồ và giải trí, kèm màn hình điều khiển điều hòa riêng biệt đặt giữa cụm đồng hồ tốc độ và màn giải trí.

Hệ thống giải trí hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA) và tích hợp trợ lý AI. Các trang bị cao cấp gồm: cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), dàn âm thanh cao cấp Harman Kardon hoặc Bose, đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) thế hệ mới.

Dưới nắp ca-pô, Seltos 2026 vẫn cung cấp 3 tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, máy dầu 1.5L và đặc biệt là khối động cơ xăng 1.5L Turbo mạnh mẽ nhất phân khúc. Các tùy chọn hộp số cũng rất đa dạng từ số sàn 6 cấp, số sàn không chân côn iMT đến hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Việc duy trì nhiều tùy chọn động cơ giúp Kia tiếp cận được tệp khách hàng rộng lớn, từ những người ưu tiên tính kinh tế đến những khách hàng yêu cầu hiệu suất vận hành cao.

Sự xuất hiện của Seltos 2026 tại Ấn Độ thường là tiền đề cho những nâng cấp tại các thị trường khác ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Với việc bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp nhưng vẫn duy trì mức giá cạnh tranh, Seltos 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mẫu xe chủ lực đóng góp lớn vào doanh số của Kia trong giai đoạn tới.