Ford Explorer phiên bản Trung Quốc về Việt Nam: Không phải xe bán cho số đông, dễ có màn hình kích cỡ 27 inch

Một chiếc Ford Explorer phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc đã bị bắt gặp ở Hà Nội. Đặc biệt, chiếc xe này mang đèn báo hiệu trên nóc và logo chữ thập đỏ bên hông cho thấy xe phục vụ mục đích y tế, không phải là xe mở bán rộng rãi cho khách hàng Việt Nam.

So với Ford Explorer từng mở bán tại Việt Nam, chiếc xe y tế này thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đặc điểm nhận dạng đó là thiết kế đầu/đuôi xe. Ford tung ra bản facelift này vào giữa năm 2022 với thiết kế khác biệt so với xe toàn cầu, dành riêng cho đất nước tỷ dân.

Ford Explorer nhập khẩu từ Trung Quốc (màu trắng) và bản chính hãng từng bán tại Việt Nam (xe đen).

Cụ thể, Ford Explorer ở thị trường Trung Quốc sẽ có phần đầu xe tinh chỉnh như hốc gió ở rìa cản trước được thiết kế nhỏ, góc cạnh và gân guốc hơn. Hay lưới tản nhiệt nan ngang nhưng được điểm xuyết các dải chrome ngắt quãng, trong khi bản facelift trên toàn cầu vào năm 2025 là dải chrome ngang kéo dài. Cụm đèn pha LED mới được kết nối thông qua một dải LED.

Bên hông của Ford Explorer tại thị trường Trung Quốc cũng sẽ sử dụng bộ mâm khác biệt. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh, với cụm đèn hậu LED mới được đặt ngang, ở giữa là một dài chrome. Cản sau sửa đổi nổi bật hơn với ống xả kép. Dòng chữ Explorer nổi bật trên cửa cốp.

Chiếc Ford Explorer này được trang bị một số chi tiết cho thấy sẽ phục vụ mục đích y tế trong nước.

Chưa rõ khoang nội thất của chiếc Ford Explorer phiên bản y tế tại Việt Nam có trang bị tương đồng với xe mở bán ở Trung Quốc hay không. Tham khảo đất nước tỷ dân, hãng xe Mỹ cung cấp trong cabin màn hình cảm ứng thông tin giải trí 27 inch khổng lồ được bố trí theo chiều ngang, thay thế cho dạng dọc trên Ford Explorer phiên bản Mỹ. Nhờ màn hình này, các nút bấm vật lý cũng gần như biến mất. Bên dưới là cần số mới, các lỗ thông gió mảnh mai hơn và bảng điều khiển trung tâm được đặt cao hơn. Cụm công cụ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị head-up, hệ thống âm thanh B&O, điều hòa ba vùng, cộng với một loạt ADAS mang lại cơ chế tự lái L2+ là những trang bị khác cũng xuất hiện trên Ford Explorer tại Trung Quốc.

Bức ảnh chụp trực diện phần đầu xe tại Việt Nam cho thấy bóng dáng phần viền màn hình 27 inch trải dài sang bên ghế phụ, nên nhiều khả năng chiếc Explorer phiên bản y tế này sẽ giữ nguyên cụm màn hình. Chưa hết, trên kính lái có xuất hiện phần camera nên các tính năng ADAS khả năng cao cũng sẽ có mặt.

Khoang nội thất là điểm khác biệt lớn nhất của Ford Explorer tại Trung Quốc so với toàn cầu.

Về động cơ, Ford Explorer tại Trung Quốc không khác biệt so với toàn cầu, vẫn dùng máy xăng EcoBoost 2.3L tăng áp, sản sinh công suất 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm. Đi kèm hộp số tự động 10 cấp truyền lực tới bánh sau hoặc cả bốn bánh thông qua hệ thống AWD thông minh.

Hiện Ford Explorer đã ngừng phân phối chính hãng tại Việt Nam từ tháng 7/2025 và hãng vẫn chưa có kế hoạch tiếp theo trong tương lai gần.