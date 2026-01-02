New Carnival – Định hình phong cách sang trọng và đẳng cấp theo gu thẩm mỹ của khách hàng

Khách hàng có thể tự thiết kế nên phong cách của chính mình qua các tùy chọn màu nội thất được cá nhân hóa.

Thiết kế mới sang trọng và đẳng cấp

Sở hữu ngoại hình sang trọng và đẳng cấp với biểu tượng nhận diện mới Starmap và mâm xe kiểu dáng hình học 3D khỏe khoắn từ DNA của một mẫu xe SUV cỡ lớn, Kia New Carnival mang đến sự tự tin cho chủ sở hữu mỗi khi xuất hiện. Không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho gia đình đông thành viên, mẫu xe còn là người bạn đồng hành xứng tầm của giới doanh nhân trong nhịp sống công việc hằng ngày và những sự kiện quan trọng. Nội thất 7 chỗ rộng rãi chuẩn thương gia là sự kết hợp hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và công nghệ top đầu xu hướng. Bộ màn hình cong Panoramic liền mạch cùng hệ thống âm thanh vòm Bose 12 loa danh tiếng mang đến trải nghiệm giải trí sống động, để mỗi hành trình đều mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.

Nâng tầm vị thế chủ sở hữu với đa dạng tùy chọn

Kia New Carnival khẳng định vị thế tiên phong xu hướng trong phân khúc xe cao cấp cỡ lớn với tùy chọn cá nhân hóa không gian nội thất đẳng cấp, chính hãng, thể hiện sự thấu hiểu và đồng điệu của thương hiệu Kia với nhu cầu thực tế của người dùng. Hàng ghế 2 VIP tích hợp loạt tiện ích cao cấp, mang đến không gian thư giãn riêng tư với trải nghiệm hoàn hảo dành riêng cho doanh nhân thành đạt và các gia đình thượng lưu. Khách hàng có thể làm việc, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, đồng thời thể hiện sự chăm sóc trọn vẹn cho mọi thành viên, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em trên những hành trình dài.

Với tùy chọn màu nội thất cá nhân hóa cao cấp, chính hãng New Carnival thiết lập chuẩn mực mới cho thiết kế nội thất ô tô. Đây cũng chính là bước tiến tiên phong của Kia khi biến không gian nội thất trở thành "dấu ấn định danh", nơi khách hàng không chỉ sở hữu một chiếc xe, mà là một không gian sống mang đậm bản sắc cá nhân.

Cá nhân hóa không gian nội thất theo gu thẩm mỹ riêng của mỗi khách hàng

Kia kiến tạo không gian của New Carnival với những tuỳ chọn cao cấp, chính hãng, nơi mỗi khách hàng có thể tự thiết kế nên phong cách của chính mình qua màu nội thất được cá nhân hóa. Mỗi chuyến đi cùng New Carnival bắt đầu từ cách chủ nhân lựa chọn không gian dành cho riêng mình. Bởi màu sắc không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mà là ngôn ngữ của phong cách sống. Mỗi gam màu được kiến tạo như một tuyên ngôn tinh tế, phản chiếu khí chất, vị thế và hành trình thành công của chủ sở hữu.

Với những khách hàng theo đuổi phong cách sống thời thượng, Trắng Kim Cương – Diamond White và Kem Sang Trọng –Ivory Beige mở ra một thế giới của sự tinh tế. Diamond White phản chiếu vẻ đẹp tinh khiết, chuẩn mực và hoàn mỹ dành cho những chủ nhân yêu sự tối giản nhưng thanh lịch trong từng chi tiết. Trong khi đó, Ivory Beige mang đến cảm giác êm dịu và thư thái, như một khoảng lặng sang trọng giữa nhịp sống hiện đại, nơi sự tinh tế được cảm nhận một cách tự nhiên nhất.

Khi phong cách sống trở thành biểu tượng của vị thế, Nâu Nguyên Bản – Nature Brown, Đỏ Hoàng Gia – Imperial Red và Cam Hổ Phách – Amber Orange trở thành tuyên ngôn khẳng định vị thế top đầu. Nature Brown trầm ấm, vững vàng như chính bản lĩnh của người tiên phong, không phô trương nhưng đầy nội lực; Imperial Red mang sắc thái quyền lực và nghệ thuật, dành cho những chủ nhân luôn toả sáng ở vị trí trung tâm; Amber Orange lại thể hiện tinh thần sống thượng lưu phóng khoáng, dấu ấn của những cá nhân dám khác biệt và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Và với những tinh thần bền bỉ, không ngừng tiến về phía trước, Vàng Sahara – Sahara Gold cùng Nâu Sa Thạch – Sandstone Tan đại diện cho khát vọng bứt phá. Sahara Gold rực rỡ như ánh mặt trời trên sa mạc, biểu trưng cho năng lượng, sự thịnh vượng và khát vọng chinh phục không ngừng nghỉ; Sandstone Tan trầm lắng và sâu sắc, kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên và thời gian, dành cho những chủ nhân đề cao giá trị bền vững và thành công lâu dài.

Với các tùy chọn cá nhân hóa trên New Carnival, đây không chỉ đơn thuần là một không gian nội thất, mà còn là tuyên ngôn phong cách sống. Mỗi gam màu được lựa chọn tinh tế để khắc họa dấu ấn riêng, mỗi hành trình trở thành câu chuyện về đẳng cấp và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Bước sang năm 2026, Kia sẽ tiếp tục ra mắt các phiên bản New Carnival Royal cao cấp, đi kèm những tùy chọn cá nhân hóa chính hãng, độc quyền, mang đến trải nghiệm tiện nghi hiện đại và khác biệt hàng đầu trong phân khúc dành cho nhóm khách hàng đẳng cấp.