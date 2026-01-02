Máy bay mới liên tục về Việt Nam, giá vé Tết có hạ?

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Tập đoàn Sun Group vừa đón máy bay thứ 6 của hãng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là chiếc Airbus A321NX hoàn toàn mới, thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways.

Sun PhuQuoc Airways hiện sở hữu tổng cộng 6 máy bay, trong đó có 4 chiếc dòng Airbus A321NX hoàn toàn mới.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 1-2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến tiếp tục bổ sung 2 máy bay Airbus A320. Lộ trình này giúp hãng mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Phú Quốc trong năm nay tới các chặng Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Mumbai, New Delhi (Ấn Độ)…

Dù mới gia nhập thị trường hàng không, nhưng Sun PhuQuoc Airways đang sở hữu tổng cộng 6 máy bay

Hãng hàng không Vietjet cũng vừa đưa về thêm 3 máy bay trong những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026. Ba máy bay mới hiện đại Airbus A321neo gia nhập đội bay của Vietjet, phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm Tết 2026.

Cùng với 4 máy bay thuê ướt đã gia nhập đội tàu trước Tết Dương lịch, Vietjet tăng tổng cộng 7 chiếc - nằm trong số 22 máy bay mới được hãng bổ sung chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua. Đây là đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay của Vietjet.

Trong đợt cao điểm Tết Dương lịch 2026, Vietjet đã tăng thêm 380 chuyến bay, tương đương khoảng 78.000 chỗ, trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm giữa Hà Nội và TPHCM với Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng mạnh.

Vietjet vừa bổ sung 22 máy bay mới chỉ trong 1 tháng qua

Trước đó, máy bay Airbus A320 mang số hiệu ER-0005 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, sau khi thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong màu áo của đội bay Bamboo Airways.

Giá vé có hạ? Việc các hãng cấp tập về thêm máy bay góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách. Hành khách cũng kỳ vọng khi máy bay về nhiều không chỉ tăng thêm sự lựa chọn về lịch bay mà giá vé cũng sẽ hạ nhiệt. Trong những ngày cao điểm đi lại dịp Tết, các hãng cho biết hành khách có thể chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay, làm thủ tục trước qua ứng dụng VNeID và ứng dụng của các hãng, để tránh việc chờ đợi, giảm tình trạng đông đúc tại các khu vực làm thủ tục ở sân bay.

Theo Bamboo Airways, việc tiếp nhận máy bay mới là sự bổ sung nguồn lực kịp thời cho hãng, trong nỗ lực khôi phục quy mô đội bay với sự điều hành trở lại của Tập đoàn FLC.

Hãng hàng không này cũng không giấu tham vọng đưa đưa đội bay về lại quy mô 30 chiếc như đã được Chính phủ cấp phép, từ nay tới năm 2030.

Riêng hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư thêm 50 máy bay thân hẹp thế hệ mới, tổng vốn hơn 92.000 tỉ đồng, triển khai từ 2030-2035, nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao dịp Tết







