Tăng hàng triệu chỗ ngồi, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 vẫn cao ngất ngưởng

Theo khảo sát, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội trong những ngày cao điểm trước và sau Tết hiện dao động từ 7 - 7,5 triệu đồng/khách, áp dụng cho hạng phổ thông và các khung giờ bay trung bình.

Cụ thể, với chuyến bay TP.HCM - Hà Nội ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp) vẫn còn rất nhiều chuyến bay có ghế trống nhưng giá không hề có dấu hiệu hạ nhiệt so với thời điểm mới mở bán hơn 1 tháng trước.

Theo đó, Vietjet Air hiện có giá thấp nhất khoảng 3,1 triệu đồng/lượt, trong khi các chuyến bay khác trong ngày phổ biến gần 3,7 triệu đồng/lượt.

Các hãng như Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietravel Airlines cũng có giá kịch trần với hơn 3,83 triệu đồng/chiều. "Tân binh" Sun PhuQuoc Airways góp mặt với 3 chuyến bay, cũng hơn 3,8 triệu đồng/chiều.

So với cùng kỳ năm ngoái, mức giá này tăng từ 400 – 700 nghìn đồng và vẫn cao so với khả năng chi trả trung bình của nhiều hành khách.

Ở chiều ngược lại, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), vé Hà Nội - TP.HCM của Vietnam Airlines cũng vượt ngưỡng 3,7 triệu đồng/lượt, cho thấy áp lực giá vé vẫn tập trung vào hai chiều di chuyển lớn nhất trong dịp Tết.

Tương tự, chặng Hà Nội - Nha Trang mùng 2 tết còn khá ít chuyến bay có chỗ trống. Trong đó, hãng Vietjet có 3 chuyến bay "đồng giá" hơn 3,1 triệu đồng/chiều; Vietnam Airlines có 4 chuyến bay giá phổ thông hơn 3,8 triệu đồng/chiều và vé hạng thương gia hơn 7,3 triệu đồng/chiều.

Vé máy bay Tết cao ngất ngưởng. (Ảnh: Cục Hàng không).

Chặng bay Hà Nội - Phú Quốc trên trang bán vé trực tuyến Abay, ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), Vietnam Airlines chỉ còn một chuyến bay lúc 7h còn chỗ, nhưng cũng chỉ còn vé hạng phổ thông đặc biệt giá gần 4,5 triệu đồng/chiều và vé hạng thương gia giá hơn 7,5 triệu đồng/chiều.

Hai chuyến bay của Pacific Airlines lúc 12h30 cùng ngày cũng đã bán hết toàn bộ vé hạng phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông linh hoạt và thương gia có giá bằng chuyến bay của Vietnam Airlines. Hãng Vietjet còn 4 chuyến bay với giá thấp nhất hơn 3,1 triệu đồng/chiều, bay tối. Nếu bay giờ đẹp buổi trưa thì giá lên tới hơn 4,4 triệu đồng/chiều.

Năm nay, chặng bay Hà Nội - Phú Quốc có thêm sự xuất hiện của hãng Sun PhuQuoc Airways. Theo đó, vé tết 2026 của Sun PhuQuoc Airways cũng đã mở bán, cùng ngày 18/2 có 2 chuyến bay lúc 7h45 và 13h30, giá "mềm" hơn các hãng khác, dao động từ 2,8 đến hơn 3 triệu đồng/chiều.

Cầu tăng cao, giá khó giảm

Theo đại diện các hãng hàng không, giá vé Tết cao là quy luật cung cầu đặc thù, không chỉ vì lượng khách tăng mạnh, mà còn bởi tình trạng “lệch đầu” tức chênh lệch giữa nhu cầu đi và về.

Trước Tết, các chuyến bay từ TP.HCM ra miền Bắc và miền Trung thường kín chỗ, trong khi chiều ngược lại còn nhiều ghế trống. Sau Tết, tình hình đảo ngược khi lượng người quay lại TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng vọt. Điều này khiến việc cân đối giá vé trở nên khó khăn, đặc biệt với các chặng bay trục có tần suất cao.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, tình hình bán vé tết 2026 đang ghi nhận những tín hiệu khả quan, với lượng khách đặt chỗ sớm tăng rõ rệt so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều hành khách đã chủ động lên kế hoạch di chuyển, mua vé từ sớm để lựa chọn được chuyến bay, thời gian và mức giá phù hợp, thay vì chờ sát tết như thói quen truyền thống.

Xu hướng này cho thấy hành vi tiêu dùng hàng không của khách VN đang có sự thay đổi tích cực, hướng tới việc chủ động hơn trong sắp xếp hành trình, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm bay trong mùa cao điểm.

Theo ghi nhận của Vietnam Airlines, trong giai đoạn trước tết, nhu cầu đi lại tập trung chủ yếu trên các đường bay từ miền Nam ra miền Bắc và miền Trung trước tết.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng ghi nhận xu hướng du lịch trong dịp tết năm nay tăng mạnh hơn so với những năm trước. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ tranh thủ kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục theo phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 do Chính phủ phê duyệt để thực hiện các chuyến du xuân, khám phá những điểm đến trong nước như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế… hoặc nghỉ dưỡng ở nước ngoài.

Hiện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết đã mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026 với tổng số hơn 3,5 triệu ghế từ ngày 3/2/2026 đến 2/3/2026 (tức 16 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Số lượng cung ứng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 3/9, hành khách có thể mua vé Tết 2026.

Hãng hàng không Vietjet Air cũng mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3/2/2026 - 2/3/2026, tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Theo đó, giá vé từ TP.HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá từ 1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

“Vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1.610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), đáp ứng nhu cầu du xuân và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm mới của du khách những ngày xuân”, đại diện Vietjet Air cho biết.