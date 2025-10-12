Dù còn khoảng 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường vé máy bay đã sôi động từ sớm với việc các hãng hàng không đồng loạt mở bán hàng triệu ghế. Tuy nhiên, niềm vui được chủ động đặt vé sớm của hành khách nhanh chóng chuyển thành sự bất ngờ và lo lắng khi giá vé trên nhiều đường bay trọng điểm neo ở mức cao, thậm chí tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đặt ra một bài toán khó cho hàng triệu người dân có kế hoạch về quê đón Tết: nên chờ đợi hay chấp nhận mức giá hiện tại để đảm bảo chỗ?

Cuộc đua vé máy bay Tết 2026: Sức ép giá vé và lựa chọn khó khăn.

Vietnam Airlines dẫn đầu cuộc đua tung vé sớm

Theo ghi nhận, các hãng hàng không lớn của Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã khởi động mùa bán vé Tết 2026 từ khá sớm. Cụ thể, Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã mở bán hơn 3,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Vietjet Air cũng tham gia "cuộc đua vé Tết" khi tung ra thị trường 2,5 triệu vé trong giai đoạn cao điểm Tết. Tổng cộng, ước tính có khoảng 6 triệu vé đã được các hãng hàng không lớn mở bán cho giai đoạn từ ngày 2/2 đến 3/3/2026 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch).

Các đường bay được dự báo có nhu cầu lớn nhất vẫn tập trung vào các tuyến truyền thống như TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, và các chặng từ TP Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc.

Giá vé "neo cao" từ những ngày đầu

Dù được mở bán sớm, giá vé máy bay Tết 2026 đã khiến nhiều hành khách "sốc" khi neo ở mức cao. Khảo sát cho thấy, giá vé khứ hồi chặng TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hải Phòng… dịp Tết thấp nhất cũng khoảng 7-7,5 triệu đồng/vé khứ hồi. Thậm chí, nhiều mức giá còn cao hơn hoặc bằng so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vé máy bay hãng Vietjet dịp cao điểm Tết nguyên đán.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines dịp Tết nguyên đán.

Giá vé máy bay Bamboo Airway giai đoạn cao điểm Tết 2026.

Cụ thể, đối với chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội vào ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp), giá vé của Vietjet cho chuyến bay thấp nhất là gần 3,1 triệu đồng/lượt, trong khi các chuyến bay trong ngày phổ biến ở mức gần 3,7 triệu đồng/lượt. Bamboo Airways và Vietravel Airlines hiện hiển thị giá kịch trần 3,83 triệu đồng/lượt, gần ngang với Vietnam Airlines ở mức 3,86 triệu đồng/lượt. So với Tết 2025, giá vé năm nay tăng thêm 100.000 - 200.000 đồng/lượt.

Đặc biệt, giá vé của Vietjet có sự biến động nhanh chóng. Ban đầu, giá vé TP Hồ Chí Minh - Hà Nội chỉ từ 890.000 - 1,2 triệu đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí). Sau khi cộng thuế, phí, khách phải trả khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, giá đã tăng gấp đôi; đến ngày 25 tháng Chạp, mức giá vọt lên 2,3 - 2,8 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí), sau thuế, phí đạt 3,3 - 3,7 triệu đồng/chiều.

Trước tình hình giá vé cao, nhiều hành khách vẫn chọn chờ đợi. Chị Trần Thu Hằng (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, dù gia đình có kế hoạch về Ninh Bình đón Tết, chị vẫn chưa đặt vé vì thấy giá vé mở bán sớm 5 tháng nhưng không hề rẻ hơn.

Tương tự, anh Lê Ngọc Thịnh (phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) đang tính toán phương án bay về sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) hoặc Đồng Hới (Quảng Trị) rồi di chuyển bằng xe cá nhân về Nghệ An (cách nhà 130-240 km) do sân bay Vinh đóng cửa sửa chữa đến hết năm 2025. Anh Thịnh vẫn đang "canh" xem có giá rẻ hơn không.

Nguyên nhân sức ép giá vé

Theo các hãng hàng không, giá vé Tết cao là hệ quả của quy luật cung - cầu đặc thù. Dịp Tết, hàng chục triệu người cùng lúc có nhu cầu di chuyển, trong khi năng lực khai thác của các hãng bay có hạn, khiến vé giá rẻ nhanh chóng hết sạch và hành khách buộc phải mua vé ở mức cao hơn. Nguồn cung máy bay hiện vẫn thiếu hụt cũng là một yếu tố khiến giá vé khó giảm.

Ngoài ra, chi phí nhiên liệu và khai thác cao điểm cũng góp phần đẩy giá vé tăng. Tình trạng "lệch đầu" là một nguyên nhân quen thuộc: trước Tết, chặng TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung luôn quá tải, trong khi chiều ngược lại có nhiều ghế trống; sau Tết, xu hướng này đảo chiều. Để cân đối, các hãng thường tăng giá vé ở chiều cao điểm và giảm giá ở chiều vắng khách, thậm chí tung vé "0 đồng" sau Tết. Sức ép lạm phát và tỷ giá cũng là một bài toán khó mà các hãng hàng không phải đối mặt.

Phổ thông đặc biệt - hạng ghế "cháy hàng" nhanh nhất

Trái với tin đồn "cháy vé" ngay khi mở bán, thực tế cho thấy vé Tết 2026 vẫn còn nhiều trên website của các hãng. Phần lớn các chuyến bay cao điểm vẫn còn vé ở nhiều hạng ghế, trừ một số chuyến hạng thương gia đã kín chỗ. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt lại ghi nhận tình trạng khan hiếm vé, thậm chí gần như hết toàn bộ ở một số đường bay cao điểm như TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng chỉ sau vài ngày mở bán.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động lên kế hoạch và mua vé sớm để đảm bảo lựa chọn được chuyến bay phù hợp, tránh tình trạng giá vé tăng cao và khan hiếm giờ bay thuận tiện khi cận ngày. Việc chờ sát ngày bay thường khiến giá vé cao hơn và hạn chế khung giờ thuận tiện. Hành khách cũng nên linh hoạt về thời gian bay, chọn các chuyến vào sáng sớm hoặc đêm muộn có thể giúp tìm được giá tốt hơn. Đồng thời, cần so sánh giá giữa nhiều hãng và chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức của hãng hoặc đại lý ủy quyền để tránh rủi ro mua phải vé giả hoặc bị đội giá.