Thị trường pháo hoa Tết bắt đầu nóng, giá tăng 50.000 - 100.000 đồng/hộp

02-01-2026 - 11:42 AM | Thị trường

Khách mua pháo hoa cận ngày Tết, giá sẽ cao hơn bình thường từ 50.000 – 100.000 đồng/hộp.

Theo thông tin từ các cửa hàng, những ngày cận Tết Dương lịch vừa qua, mặt hàng pháo hoa tiêu thụ khá mạnh, với mức giá bán nhìn chung tương đương năm ngoái.

Tại TPHCM, hiện có hàng chục điểm bán pháo hoa mang bảng hiệu của Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21.

Thị trường pháo hoa Tết bắt đầu nóng, giá tăng 50.000 - 100.000 đồng/hộp - Ảnh 1.

Khách mua pháo hoa

Tại cửa hàng trên đường Minh Phụng, phường Bình Thới, TPHCM, hộp pháo hoa loại 25 viên phun và loại phun viên nhấp nháy được bán đồng giá 480.000 đồng/hộp.

Với các loại giàn pháo có số lượng viên lớn hơn, khách hàng phải đặt trước. Khi đó, cửa hàng sẽ liên hệ công ty để kết nối các giàn pháo, từ 1 giàn 25 viên lên 2 giàn 50 viên với giá 1 triệu đồng, 3 giàn 75 viên giá 1,5 triệu đồng hoặc 4 giàn 100 viên giá 2 triệu đồng.

Theo nhân viên cửa hàng, nếu khách đặt giàn pháo hoa từ 50 viên trở lên vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngày sẽ có hàng giao. Trường hợp đặt vào buổi chiều, khách phải chờ đến sáng hôm sau mới nhận được hàng.

Thị trường pháo hoa Tết bắt đầu nóng, giá tăng 50.000 - 100.000 đồng/hộp - Ảnh 2.

Giá bán pháo hoa từ 460.000 đồng/họp 25 viên

Trong khi đó, tại cửa hàng pháo hoa trên đường Trần Nhân Tôn, phường Vườn Lài, TPHCM, giá bán thấp hơn khoảng 20.000 đồng so với cửa hàng trên đường Minh Phụng. Cụ thể, hộp pháo hoa loại 25 viên được bán với giá 460.000 đồng.

Tại đây, các loại giàn pháo 50 viên, 75 viên và 100 viên đều có sẵn, khách không cần đặt trước. Giá bán lần lượt là 1 triệu đồng đối với giàn 50 viên, 1,5 triệu đồng giàn 75 viên và 1,9 triệu đồng giàn 100 viên.

Theo thông tin từ cửa hàng này, hiện loại pháo hoa nhấp nháy đã hết hàng do lượng khách đặt mua nhiều hơn. Cửa hàng chưa kịp nhập thêm để bán.

Thị trường pháo hoa Tết bắt đầu nóng, giá tăng 50.000 - 100.000 đồng/hộp - Ảnh 3.

Cửa hàng bán pháo hoa tại TP HCM

Nhiều cửa hàng kinh doanh pháo hoa cho biết vài ngày tới, giá bán mặt hàng này dự kiến sẽ tăng khoảng 50.000 – 100.000 đồng mỗi hộp.

Một điểm kinh doanh pháo hoa

Viettel bán pháo hoa Tết ở đâu, giá thế nào?

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

