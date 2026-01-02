Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Camera AI phát hiện hơn 100 vi phạm giao thông ngày đầu năm 2026

02-01-2026 - 11:15 AM | Thị trường

Từ 12h00 ngày 31/12/2025 đến 12h00 ngày 01/01/2026, Camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), hệ thống đã tự động phát hiện: 48 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 61 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Camera AI tự động ghi hình xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội). Ảnh: Cục CSGT.

Bên cạnh đó, camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 10.547 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 68 km/h. Đồng thời phát hiện: 04 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Tài xế xe tải không thắt dây an toàn bị camera AI ghi lại ngày 31/12/2025. Ảnh: Cục CSGT

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, đồng thời trừ trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX. Đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng cho mỗi người vi phạm (người điều khiển và người ngồi sau xe máy bị phạt riêng).

Riêng ô tô vượt đèn đỏ phạt tiền 18-20 triệu đồng (nếu không gây tai nạn) và 20-22 triệu đồng (nếu gây tai nạn), đồng thời bị trừ 4-10 điểm giấy phép lái xe.

Kể từ ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động với 1.837 camera AI, phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và điều hành tín hiệu giao thông.

Cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng cuối năm: QLTT cả nước đồng loạt ra quân, thu giữ hơn 2,2 tấn lá thuốc, gần 5 tấn thịt bẩn, hàng nghìn sản phẩm vi phạm

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Vàng trắng' của Việt Nam đắt hàng tại Đông Nam Á: diện tích trồng hơn 900.000 ha, nước ta là ông lớn top 5 thế giới

'Vàng trắng' của Việt Nam đắt hàng tại Đông Nam Á: diện tích trồng hơn 900.000 ha, nước ta là ông lớn top 5 thế giới Nổi bật

Khoan sâu 3.500m xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí đốt chứa 75 tỷ mét khối khí, đủ dùng cho người dân cả nước trong 3,5 năm

Khoan sâu 3.500m xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí đốt chứa 75 tỷ mét khối khí, đủ dùng cho người dân cả nước trong 3,5 năm Nổi bật

Tập đoàn Nagakawa công bố chiến lược 2026–2030, tầm nhìn 2045

Tập đoàn Nagakawa công bố chiến lược 2026–2030, tầm nhìn 2045

10:00 , 02/01/2026
Vượt Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới nhưng Ấn Độ lại nhận tin không vui

Vượt Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới nhưng Ấn Độ lại nhận tin không vui

09:05 , 02/01/2026
Dự báo mặt hàng rau quả mới sẽ gia nhập 'câu lạc bộ' tỷ USD

Dự báo mặt hàng rau quả mới sẽ gia nhập 'câu lạc bộ' tỷ USD

08:47 , 02/01/2026
Trung Quốc xây "Vạn Lý Trường Thành" thời hiện đại: Dùng sinh vật tồn tại 3,5 tỷ năm trước hút cạn cả sa mạc

Trung Quốc xây "Vạn Lý Trường Thành" thời hiện đại: Dùng sinh vật tồn tại 3,5 tỷ năm trước hút cạn cả sa mạc

08:22 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên