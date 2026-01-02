Tập đoàn Nagakawa công bố chiến lược 2026–2030, tầm nhìn 2045

Chiến lược được giới thiệu trong bối cảnh Nagakawa khép lại một chu kỳ tăng trưởng 5 năm liên tục với nhiều dấu ấn quan trọng, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với trọng tâm nâng cao chất lượng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tăng trưởng 205% sau 5 năm – nền tảng cho chu kỳ phát triển tiếp theo

Theo số liệu đã công bố, trong giai đoạn 2020–2025, doanh thu hợp nhất của Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG – HNX) tăng trưởng 205%, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép bình quân (CAGR) khoảng 25%/năm. Mức tăng trưởng này đạt được trong bối cảnh thị trường chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh, lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, tăng trưởng của Nagakawa được xây dựng chủ yếu trên nền tảng mở rộng thị phần các ngành hàng cốt lõi, cải thiện hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí, thay vì tăng trưởng ngắn hạn mang tính thời điểm. Với kết quả này, Nagakawa liên tục được ghi nhận trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Hiện thực hóa chiến lược ngay từ thềm năm mới

Không dừng ở việc công bố định hướng, Nagakawa đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho giai đoạn 2026–2030 ngay từ cuối năm 2025. Ngày 19/12/2025, Tập đoàn tổ chức Hội nghị Chiến lược Kinh doanh với sự tham gia của các tổng thầu và nhà phân phối lớn kênh truyền thống trên toàn quốc. Hội nghị tập trung rà soát kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển thị trường và củng cố liên kết trong chuỗi phân phối, đặc biệt ở phân khúc điều hòa trung tâm và dự án.

TGĐ Nguyễn Thị Huyền Thương phát biểu tại Hội nghị Chiến lược kinh doanh 2026-2030 với các Nhà phân phối Chiến lược.

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, ngày 23/12/2025, Nagakawa ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Điện Máy Xanh (Thế Giới Di Động) – hệ thống bán lẻ điện máy có thị phần lớn nhất Việt Nam. Theo thỏa thuận, hai bên đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 30%/năm tại hệ thống Điện Máy Xanh trong giai đoạn đến năm 2030, dựa trên việc mở rộng danh mục sản phẩm, tối ưu tồn kho và khai thác hiệu quả mạng lưới phân phối quy mô toàn quốc.

CEO Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương và CEO Thế giới di động Đoàn Văn Hiểu Em ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Từ năm 2026, các dòng sản phẩm điều hòa, gia dụng và thiết bị nhà bếp của Nagakawa sẽ tiếp tục được phân phối rộng rãi trong hệ thống Điện Máy Xanh, đồng thời hai bên phối hợp phát triển các giải pháp trọn bộ cho hộ gia đình, qua đó tạo dư địa tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.

Nền tảng dự án và năng lực thi công tạo niềm tin cho giai đoạn mới

Bước sang năm 2026, Nagakawa bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng đơn hàng và dự án tích cực. Tập đoàn đã trúng thầu và triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có các công trình trọng điểm cấp quốc gia và hạ tầng công nghiệp quan trọng.

Điều hòa Trung tâm VRF Nagakawa tại Nhà Máy Nhiệt Điện Thái Bình II

Đáng chú ý, các dự án tiêu biểu như Công trình Hành chính Hải Phòng và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã đi vào vận hành ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ khắt khe của chủ đầu tư. Việc các dự án điểm này được triển khai hiệu quả tiếp tục khẳng định năng lực thực thi, chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của Nagakawa trong lĩnh vực điều hòa trung tâm và giải pháp kỹ thuật, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng quy mô dự án trong giai đoạn 2026–2030.

Lãnh đạo khẳng định niềm tin vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa, cho biết:

"Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng niềm tin vào mục tiêu 5 năm như ở thời điểm này. Những nền tảng mà Nagakawa đã xây dựng trong 5 năm qua, cùng với nhịp độ triển khai quyết liệt ngay từ cuối năm 2025, cho phép Nagakawa bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động và vững vàng hơn."

Theo ban lãnh đạo, chiến lược 2026–2030 của Nagakawa được thiết kế theo hướng cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, ưu tiên hiệu quả dài hạn và tính bền vững của dòng tiền.

Với chiến lược rõ ràng, lộ trình triển khai bài bản và sự đồng hành của các đối tác lớn, Nagakawa đang chủ động bước vào chu kỳ phát triển mới với kỳ vọng tạo ra tăng trưởng bền vững, dòng tiền ổn định và giá trị gia tăng trong trung và dài hạn.