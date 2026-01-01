Bán xe năm 2026 khó hay dễ, sếp đại lý và giới kinh doanh ô tô nói thẳng điều này

Anh Nguyễn Dương Vĩnh Nam - Giám đốc đại lý Mercedes-Benz Bình Dương

Thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 dự báo sẽ tăng trưởng ổn định sau giai đoạn khó khăn 2024–2025, với sự phục hồi doanh số nhờ các chương trình kích cầu và khuyến mãi từ nhiều hãng. Cạnh tranh giữa các thương hiệu trở nên gay gắt hơn khi lượng xe mới được đưa về thị trường gia tăng.

Đáng chú ý, xe điện và hybrid sẽ là xu hướng chủ đạo, hưởng lợi từ chính sách thuế ưu đãi mới và nhu cầu tiêu dùng hướng tới phương tiện xanh, tiết kiệm năng lượng. Hạ tầng xe điện sẽ phát triển mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu tăng cao và cũng sẽ có nhiều dòng xe giá rẻ tạo ra áp lực cạnh tranh buộc các hãng xe lâu đời phải thay đổi chiếc lược giá và sản phẩm phù hợp.

Đối với Mercedes-Benz, bên cạnh việc giới thiệu một số dòng xe chiến lược và các mẫu xe mới phù hợp với nhu cầu thị trường như xe điện EQ, PHEV và 1 số dòng xe facelift về trong năm 2026, hãng sẽ tiếp tục tập trung mạnh vào trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là các giải pháp công nghệ và dịch vụ gia tăng. Việc triển khai Mercedes Me trong năm 2026 sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu, mang đến sự kết nối thông minh và tiện lợi hơn cho khách hàng, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng đề cao công nghệ và cá nhân hóa.

Chị Đặng Khánh Hòa - Giám đốc chi nhánh Lynk & Co Long Biên

Cá nhân tôi cho rằng 2026 sẽ là một năm cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt ở phân khúc xe phổ thông cao cấp có giá bán 1-2 tỷ đồng. Bởi vì xu hướng thị trường đang thay đổi. Nhiều thương hiệu Trung Quốc cùng các hãng xe Nhật, Hàn cũng sẽ bổ sung nhiều mẫu xe mới sử dụng động cơ xăng và hybrid vào năm 2026.

Lynk & Co kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu để dẫn đầu xu hướng, mang đến trải nghiệm tiên tiến cho người dùng. Trong năm 2026, hãng sẽ giới thiệu thêm một phiên bản tiêu chuẩn của mẫu sedan 03, cạnh tranh phân khúc C. Cái tên tiếp theo là Lynk & Co 900 sử dụng động cơ hybrid, xe đã được trưng bày cách đây không lâu. Cuối cùng là mẫu xe thuần điện Z20, thuộc phân khúc B+, giá bán dự kiến dưới 1 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Xuân Thỏa - Giám đốc kinh doanh GWM Ngọc Hồi

Năm 2026 vẫn sẽ là một năm cạnh tranh cực kỳ khốc liệt bởi sự tham gia thị trường của rất nhiều thương hiệu mới. Bên cạnh đó, năm nay sẽ chứng kiến bước chuyển lớn với các mẫu xe điện và xe hybrid.

Đối với GWM, 2026 là năm đầy khó khăn thách thức nhưng cũng sẽ là cơ hội mở ra với GWM nếu làm tốt hơn. Hiện nay GWM phân phối 4 mẫu xe đều sử dụng động cơ hybrid tiết kiệm. Trong đó có mẫu xe Haval Jolion giá chỉ còn 625 triệu, hấp dẫn khách hàng hơn. Bên cạnh đó, mẫu H6 toàn toàn mới có thể về Việt Nam, giúp hãng tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Anh Phạm Công Thành - Phó Giám đốc kinh doanh Mitsubishi Nghệ An

Năm 2026 sẽ là 1 năm bùng nổ của xe Trung Quốc. Năm 2025 chứng kiến rất nhiều dòng xe Trung Quốc đã ra mắt, ngoài ra sẽ có nhiều mẫu xe điện của các hãng sẽ ra mắt để cạnh tranh.

Đối với Mitsubishi, tôi kỳ vọng năm 2026 sẽ có thêm các mẫu xe mới để có thêm nhiều sản phẩm để cạnh tranh. Trong đó, các mẫu xe hiện tại sẽ có thêm phiên bản động cơ hybrid sử dụng máy xăng 1.6L kèm mô-tơ điện và công nghệ e:Motion hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho thị trường.

Anh Vũ Tiến - Trưởng phòng kinh doanh Honda Tây Hồ

Thị trường xe ô tô 2026 sẽ có sự chuyển đổi mạnh theo xu thế xe xanh. Thị trường sẽ có nhiều mẫu xe hybrid ra mắt để đáp ứng chuyển đổi của người tiêu dùng. Trong đó, nhu cầu xe xanh như xe hybrid hoặc xe điện tại các đô thị lớn như Hà Nội hoặc TP HCM sẽ tăng mạnh.

Đối với Honda, hãng sẽ tăng nguồn cung xe hybrid vào năm 2026. Bên cạnh đó, một mẫu xe mới cũng sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới là CR-V e:HEV bản nâng cấp.

Anh Phạm Hồng Quân - Trưởng phòng kinh doanh Volkswagen Hà Nội

Thị trường xe Việt Nam 2026 có sự chuyển dịch khá lớn. Bởi vì, các chính sách của nhà nước như hiện nay khiến khách hàng sẽ chuyển sang lựa chọn các mẫu xe điện và hybrid, đồng thời hạn chế chọn xe xăng.

Đối với Volkswagen, hãng vẫn đang đi theo con đường xe xăng truyền thống, ít mẫu xe sử dụng động cơ hybrid và chưa có xe điện. Điều này khó đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nếu không có sản phẩm mới. Trong năm 2026, tôi hy vọng hãng sẽ có nhiều mẫu xe mới, phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng cũng như sự chuyển dịch của thị trường.

Chị Tô Ngọc - Tư vấn bán hàng MINI Lê Văn Lương. Người bán xe MINI nhiều nhất Việt Nam năm 2024 và 2025.

Tôi cho rằng, thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 sẽ không còn tăng trưởng nóng, mà phát triển theo hướng bền vững và thực chất hơn. Khách hàng mua xe sẽ tinh tế và thông minh hơn, ưu tiên những sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng, giá trị lâu dài và trải nghiệm tổng thể, thay vì xu hướng hay khuyến mãi. Điều này khiến các hãng xe cần tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và xây dựng niềm tin với khách hàng, vì đây sẽ là yếu tố quyết định việc khách hàng lựa chọn và gắn bó với thương hiệu.

Tháng 12 vừa rồi MINI Việt Nam cũng vừa cho ra mắt 2 mẫu xe thuần điện là MINI 3 cửa SE và MINI Countryman SE để bắt kịp xu hướng điện hóa trên toàn cầu, xe thân thiện môi trường nhất là với dòng xe đô thị này.

Năm 2026 cũng sẽ là năm mà MINI tiếp tục định vị thương hiệu rõ ràng hơn trong phân khúc xe hạng sang cỡ nhỏ và phong cách sống đô thị. Khách hàng mua MINI không chỉ vì xe đẹp hay hiệu năng mà còn vì phong cách, cá tính và trải nghiệm lái đặc trưng mà chỉ MINI mang lại.

Trong năm tới, tôi cũng kì vọng doanh số MINI ổn định và tăng trưởng theo chiều giá trị. Dịch vụ chăm sóc khách hàng, chương trình trải nghiệm lái và cộng đồng khách hàng MINI sẽ được đẩy mạnh hơn, tạo ra giá trị gắn kết lâu dài.

Anh Nguyễn Trần Công Thành - Tư vấn bán hàng BMW Nghệ An

Năm 2026 là một năm nhiều cơ hội, với kỳ vọng phát triển ổn định hơn sau những biến động và thách thức của năm 2025. Tôi cho rằng thị trường sẽ tăng trưởng ổn định nhưng sẽ không bùng nổ như những năm trước.

Tại Nghệ An, thị trường vẫn có dư địa phát triển khi nền kinh tế ổn định, thu nhập tăng giúp tập khách hàng của các dòng xe cao cấp tăng lên. Mặc dù xu hướng xanh hóa đang phát triển nhưng sự chuyển dịch sang xe điện tại Nghệ An chưa thể hiện rõ, nhất là với các hãng xe sang do hạ tầng sạc chưa đồng bộ và thói quen sử dụng xe xăng truyền thống vẫn còn mạnh mẽ.

Năm 2026 được dự đoán là năm tăng trưởng tốt của BMW khi nhu cầu xe sang đang ổn định và khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng xe, công nghệ cao, sự an toàn và trải nghiệm lái. Điển hình là việc ra mắt 2 sản phẩm thế hệ mới BMW X3 và 5 Series đem đến nhiều hiệu ứng tích cực. Sắp tới, hãng dự kiến cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm thế hệ mới để phù hợp với nhu cầu thị trường, đem đến trải nghiệm cũng như dịch vụ hài lòng nhất cho khách hàng.

Anh Hoàng Thanh Hải - Tư vấn bán hàng Toyota Mỹ Đình

Bước qua năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều mẫu xe của các thương hiệu Trung Quốc ra mắt. Người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn ở các phân khúc, trong đó phân khúc sôi động nhất vẫn sẽ là CUV hạng B và MPV giá rẻ khi có nhiều mẫu xe của nhiều hãng cùng cạnh tranh nhau.

Đối với Toyota, tháng 1 hãng sẽ ra mắt Hilux thế hệ mới. Ngoài ra, tôi cho rằng thị trường và khách hàng đang mong chờ những bản nâng cấp của các mẫu xe quen thuộc như Vios, Fortuner. Về doanh số, các mẫu xe như Yaris Cross, Corolla Cross, Veloz Cross, Vios và Innova Cross dự kiến vẫn đóng góp tỷ trọng lớn. Cuối cùng, tôi cho rằng 2026 sẽ là năm tăng trưởng về doanh số của các dòng xe hybrid của Toyota.

Anh Võ Văn Quyết - Tư vấn bán hàng Ford Vinh

Hiện nay, nhu cầu sử dụng ô tô của người dùng ngày càng lớn, thị trường xe nhờ đó cũng sẽ ngày càng phát triển, bán ngày càng nhiều hơn. Tại khu vực thành phố Vinh cũ (Nghệ An), tỷ lệ sở hữu xe ô tô lớn, rất nhiều gia đình có từ 2 xe trở lên. Trước đây, đại lý Ford Vinh khó có thể đạt doanh số 1.000 xe/năm nhưng giờ đã vượt qua mà không gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2026, tôi tin rằng Ford sẽ vẫn tiếp tục bán tốt. Các mẫu xe của hãng đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Người cần xe 5 chỗ mà vẫn rộng rãi chọn Territory, người cần xe 7 chỗ cho gia đình nhiều người có Everest. Trong khi đó, người mua xe bán tải nhưng vẫn muốn có nhiều tiện nghi thì Ranger rất phù hợp.

Anh Đoàn Anh Dũng - Chuyên gia thị trường xe

Thị trường xe cũ năm 2025 có nhiều biến động trái nhiều.

Thứ nhất, nhóm xe sang đã qua sử dụng chịu nhiều ảnh hưởng và biến động nhất. Giai đoạn tháng 1-4/2025 ghi nhận tăng trưởng nhẹ, nhưng ngay sau đó chứng kiến sự mất giá rõ rệt trong giai đoạn tháng 4-9/2025. Trung bình, một chiếc xe sang mất khoảng 30-45 ngày mới có thể thanh khoản, tạo nên áp lực lớn cho các đơn vị kinh doanh xe cũ.

Thứ hai, nhóm xe phổ thông cũng có diễn biến tương tự xe sang. Trong đó, giai đoạn tháng 4-9/2025 là thời kỳ “khủng hoảng” khi thanh khoản thấp, mất giá mạnh, số lượng giao dịch giảm rõ rệt. Tuy nhiên, kể từ tháng 9/2025, thị trường bắt đầu phục hồi, nhất là nhóm xe ở mức giá 300-500 triệu đồng.

Trong khi đó, các dòng xe phổ thông cao cấp có giá bán từ 700 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng chứng kiến lượng giao dịch nhiều hơn. Các mẫu xe như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Ford Everest… ít bị ảnh hưởng bởi việc mất giá. Nhóm khách hàng ở phân khúc này có tài chính tốt hơn, thường gia đình sẽ có 2 xe nên tâm lý mua xe khác với nhóm 300-500 triệu đồng.

Năm 2026, tôi cho rằng thị trường xe cũ sẽ dần đi vào ổn định, đặc biệt về giá bán. Bởi vì, hiện nay giá bán của xe cũ đã đi ngang, không còn nhiều biến động. Với những sự việc của thị trường xe cũ diễn ra gần đây, sự minh bạch về chất lượng xe sẽ được chú trọng. Từ đó, người dùng sẽ có những cái nhìn cởi mở và khách quan hơn với xe cũ. Điều này sẽ giúp thị trường có thể khởi sắc một chút về doanh số và lượng giao dịch.

Anh Lê Minh Thành - Showroom Thăng Long Cars

2025 với thị trường xe cũ là một năm đầy biến động thách thức thanh lọc với nhiều thông tin chính sách bất lợi. Vì thế, số người rời “cuộc chơi” nhiều hơn số người dám bước chân vào.

Bước sang năm 2026, tôi nhận định đây là năm thanh lọc, những đơn vị làm manh mún, nhỏ lẻ sẽ phải thay đổi. Đây là cơ hội để những doanh nghiệp, các đơn vị chuyên nghiệp, kinh doanh minh bạch khẳng định chỗ đứng trong ngành kinh doanh xe cũ.

Chúng tôi dù chỉ mới thành lập hơn 1 năm nhưng luôn tập trung vào chất lượng đầu vào, không chạy theo số lượng. Tôi không đặt quá nhiều mục tiêu bứt phá, chỉ mong duy trì chi phí vận hành trong bối cảnh thị trường thực sự khắc nghiệt.

Anh Nguyễn Kiên - Showroom CarAZ Auto

Sự xuất hiện của xe điện với nhiều ưu đãi khi mua mới đã tác động rất lớn đến thị trường xe cũ phổ thông trong năm 2025. Ngoài ra, các hãng xe cũng như đại lý chủ động đẩy hàng tồn kho từ sớm nên suốt nửa cuối năm 2025 liên tục chứng kiến nhiều đại lý giảm giá bán xe nên xe cũ gặp khó.

Với năm 2026, tôi nhận định thị trường xe cũ sẽ gặp nhiều khó khăn bởi nhiều chính sách mới. Ví dụ, lệ phí đăng ký xe mới giảm 30%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid giảm 30%. Việc siết chặt khí thải khi vào nội đô cũng khiến tâm lý của người tiêu dùng bị lung lay khi mua các mẫu xe đời sâu.

Bên cạnh đó, thị phần xe điện đang ngày càng tăng lên, điều này khiến các đơn vị kinh doanh xe cũ phải thích nghi, từ việc chỉ bán xe xăng sẽ phải nghiên cứu thêm cả xe điện. Các hãng xe cũng sẽ liên tục giới thiệu xe mới nên người kinh doanh xe cũ cần nhận định được thị hiếu khách hàng để lựa chọn sản phẩm nhập hàng phù hợp.

Anh Trịnh Việt An - Showroom Trường Tín - Thế giới xe lướt Nghệ An

Thị trường xe cũ tập trung phần nhiều vào phân khúc xe giá bán 400-800 triệu đồng, và thiên về các mẫu xe gầm cao. Các phân khúc cao hơn sẽ chậm hơn. Đặc biệt, những đơn vị kinh doanh xe sang sẽ gặp nhiều khó khăn vì khấu hao mất giá mạnh, các đơn vị cần tập trung vào việc làm truyền thông marketing.

Trước đây, khách hàng mua xe cũ thường e ngại vấn đề chất lượng xe như tai nạn, tua odo, ngập nước. Nhưng hiện nay, các đơn vị đều kiểm soát đầu vào xe rất kỹ càng, luôn có cam kết bằng văn bản cho khách hàng, đồng thời bảo hành động cơ 6-12 tháng. Vì thế, khách hàng hiện nay có thể yên tâm hơn khi mua xe cũ.

Sang năm 2026, các dòng xe hybrid sẽ được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, chính sách trả góp đối với xe cũ có nhiều hạn chế khi lãi suất cao hơn và ít ngân hàng hỗ trợ hơn. Vì thế, thị trường xe cũ sẽ chịu nhiều sức ép về giá bán.

Thùy Trag