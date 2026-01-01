Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần đầu tiên trong lịch sử: "Hạt vàng" của Việt Nam bán được 5 tỷ USD

01-01-2026 - 18:14 PM | Thị trường

Đây là con số rất cao.

Ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), mới đây cho biết số liệu từ Hải quan, tính đến hết tháng 11/2025, kim ngạch xuất khẩu hạt điều đã đạt 4,95 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Với đà tăng trưởng này, chắc chắn kết thúc năm 2025, ngành điều sẽ vượt mốc 5 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục lần đầu tiên được thiết lập trong lịch sử phát triển của ngành, bỏ xa mức 4 tỷ USD của năm 2024.

Trước đó, tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 72.440 tấn hạt điều, trị giá 491,29 triệu USD, tăng 4,2% về lượng và 3,9% về trị giá so với tháng trước; và so với cùng kỳ năm trước tăng mạnh 26,5% và 31,5%. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu lũy kế 9 tháng tăng 19,5%, dù khối lượng chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), chỉ cần thêm khoảng 730 triệu USD trong quý 4 là ngành điều có thể hoàn thành mục tiêu 4,5 tỷ USD của năm 2025. Con số 5 tỷ USD là hoàn toàn khả thi.

Hạt điều được xuất bán chủ yếu sang 3 thị trường Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan, chiếm 50,95% tổng lượng xuất khẩu (tương ứng 2,129 tỷ USD).

Trong 10 tháng đầu 2025, Trung Quốc vừa là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của nước ta, vừa là thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, với sản lượng đạt 142.500 tấn, trị giá 910 triệu USD, tăng 38% về lượng và tăng 53,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Nhu cầu tiêu thụ hạt điều ở Trung Quốc đang tăng lên, dẫn tới việc các thương nhân Trung Quốc mua nhiều hạt điều Việt Nam trong những tháng qua. Đặc biệt, giá hạt điều xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn giá xuất khẩu sang Mỹ.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang một số thị trường khác cũng tăng đáng kể trong 10/năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 như: Đức tăng 42,1%,, Ả rập Xê út tăng 50,6%, Lít-va tăng 53,3%, Vương quốc Anh tăng 36,2%, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất tăng 17,2%...

Diễn biến giá bình quân xuất khẩu hạt điều nước ta khá tích cực. Tháng 10/2025, giá bình quân xuất khẩu đạt 6.885 USD/tấn, tăng 1,5% so với tháng 9/2025 và tăng 5,9% so với tháng 10/2024. Tính chung 10 tháng 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều đạt 6.811 USD/ tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2024.

(Tổng hợp)

Theo Dy Khoa

