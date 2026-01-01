Lạc Hồng 900 LX nhận cọc tại đại lý: Bản tiêu chuẩn giá dự kiến 5 tỷ đồng, bản chống đạn giá có thể ngang Rolls-Royce Ghost

Lạc Hồng 900 LX nhận cọc tại đại lý

Nhiều tư vấn bán hàng đang nhận đặt cọc cho mẫu Lạc Hồng 900 LX của VinFast. Tuy nhiên, hiện các đại lý mới chỉ nhận cọc cho bản tiêu chuẩn với giá dự kiến 5 tỉ đồng và bàn giao xe vào đầu năm 2026. Giá này tương đương Lexus RX 500h F Sport Performance (5 chỗ) đang có niêm yết 4,94 tỷ đồng.

Lạc Hồng 900 LX sẽ sớm xuất hiện trên đường phố dưới dạng xe cá nhân. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, có nơi cho biết mẫu xe này sẽ được áp dụng chương trình khuyến mại trị giá tới hàng trăm triệu đồng. Một đại lý ở Hà Nội áp dụng mức giảm 4% trên giá niêm yết (tương đương 200 triệu), đồng thời giảm thêm nếu khách hàng thỏa mãn một số điều kiện khác như có hạng Vinclub, tặng điểm VPOINT, đổi xăng sang điện…

VinFast chưa đưa ra xác nhận chính thức nhưng mẫu xe này thời gian qua liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện truyền thông, cho thấy ngày mở bán chính thức đã không còn xa.

Mức giá 5 tỷ đồng được xem là hợp lý, bởi mẫu VinFast President - phiên bản đặc biệt giới hạn phát triển từ LUX SA2.0 - khi còn được bán chính thức được công bố giá 4,6 tỷ đồng.

Bên cạnh bản Tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn có biến thể Chống đạn. Chưa rõ phiên bản này sẽ được mở bán giới hạn hay không, nhưng với dàn trang bị đẳng cấp xe nguyên thủ, giá dự kiến tương đương Rolls-Royce Ghost Series II (giá khởi điểm 34,9 tỷ đồng, bản trục cơ sở kéo dài Ghost Extended Series II giá khởi điểm 38,9 tỷ đồng).

Lạc Hồng 900 LX có gì?

Lấy cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng”, Lạc Hồng 900 LX được thiết kế với nhiều chi tiết độc đáo. Xe có logo riêng biểu tượng cánh chim Lạc mạ vàng, chi tiết mô phỏng lưới tản nhiệt gợi đến hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

VinFast trưng bày mẫu xe Lạc Hồng 900 LX tại khuôn khổ Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hồi tháng 8/2025. Ảnh: Hoàng Dũng

Vào bên trong, điểm nhấn là khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa. Một số chi tiết ở vô-lăng, cửa gió điều hòa được mạ vàng thủ công. Hàng ghế thứ 2 siêu rộng, có cụm điều chỉnh điện riêng biệt, bệ đỡ chân. Ngoài ra, mẫu xe này còn có vách ngăn bằng kính giữa khoang trước và khoang sau, có điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Đặc biệt hơn, Lạc Hồng 900 LX còn có thêm phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7, tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe Nguyên thủ. Thân xe bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ và khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới. Nhờ đó, xe có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Xe còn trang bị lốp run flat giúp có thể đi được 80-100km khi bị xịt.

Lạc Hồng 900 LX còn có phiên bản chống đạn đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt. Ảnh: Facebook

Trước khi chính thức giới thiệu, mẫu Lạc Hồng 900 LX chống đạn đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.

Ngoài ra, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng. Do đó, giá bán có thể dao động lớn tùy thuộc vào dàn trang bị mà khách hàng có nhu cầu.