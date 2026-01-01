Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nghệ nhân chế tác 2026 chú ngựa 'Gióng' đón chào Tết Bính Ngọ

01-01-2026 - 10:07 AM | Thị trường

Nghệ nhân chế tác 2026 chú ngựa 'Gióng' đón chào Tết Bính Ngọ

Bộ sưu tập linh vật sơn mài hình ngựa gồm 2026 sản phẩm được bày bán cho khách tham quan tại làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Những ngày cuối năm 2025, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã trình làng bộ sưu tập sơn mài “Gióng”, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt - nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc và sức mạnh tuổi trẻ.

Một số sản phẩm trong bộ sưu tập.

Bộ sưu tập gồm 2.026 tác phẩm độc bản, mỗi tác phẩm mang số thứ tự riêng, tượng trưng cho năm Bính Ngọ 2026. “Sau gần 10 năm ấp ủ (từ 2016), chúng tôi đã hoàn thiện khoảng 1.900 tác phẩm và dự kiến hoàn thành toàn bộ sản phẩm trước Tết Nguyên đán” , nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đang hoàn thiện 1 trong số 2026 sản phẩm trong bộ sưu tập "Gióng".

Khác biệt lớn nhất của “Gióng” so với những bộ sưu tập linh vật Tết trước đây của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát là các tác phẩm ngựa "Gióng" không chỉ là tượng để trưng bày mà còn được thiết kế với nhiều công năng như: bàn trà, ghế ngồi, tủ kệ, lọ hoa, khay đựng và nhiều vật dụng nội thất nghệ thuật khác. Điều này giúp những sản phẩm sơn mài tinh xảo này càng dễ hút khách mua.

Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đều có công năng sử dụng riêng.

Ông Phát cho biết thêm: Chất liệu cũng đã được lựa chọn kỹ lưỡng, tôn vinh bản sắc xứ Đoài như: tre, gỗ bản địa, đá ong đặc trưng tại Đường Lâm - những nguyên liệu gắn bó với kiến trúc làng cổ hàng trăm năm tuổi nổi tiếng khắp nước. Mỗi tác phẩm đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sơn mài truyền thống từ sơn phủ nhiều lớp, mài đánh bóng đến vẽ tinh xảo. Trung bình, nghệ nhân mất khoảng 30 ngày để hoàn thiện một sản phẩm.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát từng được mệnh danh là “phù thủy sơn mài” với hơn 22 năm gắn bó nghề. Ông chia sẻ: “Bộ sưu tập ‘Gióng’ không chỉ chào đón năm Ngựa 2026 mà còn nhằm đưa hình tượng Thánh Gióng từ huyền thoại vào đời sống hàng ngày, từ di sản làng cổ ra không gian đô thị và quốc tế. Chúng tôi muốn sơn mài Việt Nam trở thành sản phẩm kinh tế bền vững, tạo việc làm cho nghệ nhân địa phương và nâng tầm giá trị xuất khẩu” .

Các sản phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn mới đạt chất lượng.

Trong bối cảnh thị trường quà Tết 2026 đang sôi động với hàng loạt linh vật ngựa, bộ sưu tập ngựa “Gióng” nổi bật nhờ tính độc bản, thủ công cao cấp và giá trị văn hóa sâu sắc. Nhiều khách hàng đã lựa chọn sản phẩm ý nghĩa này làm quà Tết biếu doanh nghiệp, người thân, bạn bè.

Các sản phẩm trong bộ sưu tập sơn mài về linh vật Ngựa trong năm 2026.

Với sự kết nối giữa di sản và hiện đại, ngựa “Gióng” không chỉ là bộ sưu tập nghệ thuật mà còn là tiềm năng kinh tế của nghề thủ công Việt Nam trong năm Bính Ngọ sắp tới.

Được biết, các sản phẩm có giá giao động từ 5 - 50 triệu đồng.

Theo Công Hiếu/VTC News

