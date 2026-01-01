VinFast lập kỷ lục doanh số, Nghị định cấm xe xăng vào vành đai 1 và những chuyển động đáng chú ý của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 cho thấy sự phục hồi rõ rệt về quy mô, đồng thời hướng tới giai đoạn cạnh tranh mới. Những sự kiện nổi bật sau đây đã góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh ấy.

Năm 2025 được xem là một dấu mốc đặc biệt của thị trường ô tô Việt Nam khi doanh số bán xe ghi nhận sự phục hồi rõ rệt sau hai năm liên tiếp biến động mạnh vì khó khăn kinh tế và tâm lý chờ đợi chính sách từ phía người tiêu dùng. Số liệu tổng hợp từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công cho thấy, riêng tháng 11, toàn thị trường tiêu thụ gần 68.000 xe – mức cao hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp doanh số duy trì tăng trưởng dương.

Tuy vậy, bức tranh cả năm không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió". Từ đầu năm 2025, thị trường ghi nhận những giai đoạn sụt giảm sâu đan xen với các tháng tăng vọt, phản ánh sự thiếu ổn định trong sức mua và khả năng hấp thụ của người tiêu dùng. Dù vậy, tính chung 11 tháng, tổng lượng xe bán ra đã đạt 522.644 xe, chính thức vượt qua kỷ lục 509.141 xe thiết lập vào năm 2022. Con số này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thống kê, mà còn cho thấy thị trường đã phần nào vượt qua giai đoạn "đóng băng" kéo dài trước đó.

Điểm đáng chú ý là động lực tăng trưởng năm 2025 đến chủ yếu từ xe lắp ráp trong nước và các dòng "xe xanh", trong khi sự phục hồi không phân bổ đồng đều giữa các hãng. Một số thương hiệu bứt tốc mạnh, song không ít nhà sản xuất vẫn chật vật giữ thị phần. Chính vì vậy, dù đã lập kỷ lục doanh số mới, thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 vẫn đi kèm không ít nghi ngờ: đây là khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng bền vững, hay chỉ là sự bùng nổ mang tính ngắn hạn nhờ yếu tố chính sách và chiến lược bán hàng.

Tuy nhiên, nhìn về phía trước, khi lãi suất dần ổn định, sức mua được cải thiện và nhiều mẫu xe mới – đặc biệt là xe điện và hybrid, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại triển vọng tích cực và ổn định hơn cho toàn thị trường.

Dù còn một tháng nữa thị trường mới khép lại năm 2025, cục diện cuộc đua doanh số ô tô tại Việt Nam gần như đã an bài. Với 147.450 xe bán ra trong 11 tháng, VinFast tạo ra khoảng cách rất lớn so với phần còn lại và chắc chắn giữ vị trí hãng ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam trong năm nay. Con số này không chỉ vượt trội mà còn bỏ xa thương hiệu đứng thứ hai là Toyota, khi hãng xe Nhật Bản mới đạt hơn 63.625 xe tính đến hết tháng 11/2025. Khoảng cách hơn 80.000 xe cho thấy lợi thế gần như không thể san lấp trong tháng cuối cùng của năm.

Đóng góp vào kết quả trên, bên cạnh hai mẫu xe cỡ nhỏ VF 3 và VF 5 vẫn duy trì sức hút ổn định, Limo Green đang nổi lên như "con át chủ bài" mới của VinFast. Từ một mẫu xe được mở bán vào tháng 8/2025, Limo Green nhanh chóng bứt tốc và vươn lên nhóm dẫn đầu phân khúc MPV, thậm chí tạo áp lực rõ rệt lên Mitsubishi Xpander – vốn thống trị phân khúc này nhiều năm.

Doanh số lũy kế của Limo Green đã đạt 16.146 xe, được xem là một cột mốc hiếm thấy với một "tân binh". Sự tăng trưởng này phản ánh xu hướng nhu cầu đang dịch chuyển mạnh, đặc biệt trong nhóm khách hàng chạy dịch vụ và taxi công nghệ, nơi yếu tố chi phí vận hành và tính kinh tế ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự bứt phá rõ rệt của các dòng xe hybrid, song hành cùng sự phát triển của ô tô điện. Nhiều hãng xe đã liên tục đưa các công nghệ lai xăng – điện mới vào Việt Nam, bao phủ đầy đủ các phân khúc từ hybrid truyền thống (HEV), hybrid cắm sạc (PHEV) đến mild-hybrid. Theo thống kê, có khoảng 23 mẫu xe hybrid hoàn toàn mới ra mắt trong năm, cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chưa từng có của phân khúc này.

Danh sách xe hybrid trải rộng từ phổ thông đến cao cấp, với sự góp mặt của các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc như BYD, Honda, Suzuki, Hyundai, KIA, Jaecoo, Lynk & Co, bên cạnh các mẫu xe hạng sang của Mercedes-Benz và Volvo. Sự "đổ bộ" ồ ạt này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt đối với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Số liệu từ VAMA cho thấy, tính đến hết tháng 11/2025, doanh số ô tô hybrid đạt 12.522 xe, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước và duy trì đà tăng liên tiếp trong nửa cuối năm. Nhờ đó, xe hybrid cùng xe điện đang trở thành động lực chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh. Tổng lượng xe xanh bán ra tại Việt Nam đã tiến gần mốc 160.000 xe, chiếm hơn 30% thị phần ô tô mới.

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đua ngày càng rõ nét của các thương hiệu xe Trung Quốc, diễn ra song song trên hai mặt trận: mở rộng hệ thống đại lý và gia tăng doanh số. Khác với giai đoạn thăm dò trước đây, nhiều hãng xe Trung Quốc đã đầu tư bài bản, coi Việt Nam là thị trường chiến lược dài hạn.

Chỉ trong thời gian ngắn, các thương hiệu như Geely, MG, BYD, Omoda & Jaecoo, Lynk & Co… đã nhanh chóng phủ hàng chục showroom trên cả nước, tập trung vào các đô thị lớn và khu vực có nhu cầu cao. Cuộc đua mở đại lý diễn ra quyết liệt, nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu, tạo niềm tin về dịch vụ hậu mãi – yếu tố từng là "điểm yếu" của xe Trung Quốc trong mắt người tiêu dùng Việt.

Tuy nhiên, trái ngược với tốc độ mở rộng mạng lưới, doanh số của xe Trung Quốc vẫn tăng chậm và chưa tương xứng với quy mô đầu tư. Dù ghi nhận mức tăng trưởng nhất định và sự xuất hiện ngày càng nhiều trong các phân khúc phổ thông, thị phần xe Trung Quốc hiện vẫn khá khiêm tốn so với các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và VinFast. Điều này cho thấy cuộc đua của xe Trung Quốc tại Việt Nam không chỉ là câu chuyện "phủ sóng" showroom, mà còn là bài toán dài hạn về sản phẩm, giá bán, chất lượng và niềm tin người tiêu dùng để chuyển hóa độ phủ thành doanh số bền vững.

Trong năm nay, Nghị quyết về vùng phát thải thấp của Hà Nội đặt ra lộ trình rõ ràng nhằm hạn chế và tiến tới loại bỏ phương tiện chạy xăng dầu tại khu vực đô thị trung tâm. Theo kế hoạch, từ ngày 1/7/2026, thành phố sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại một số phường trong vành đai 1, sau đó mở rộng dần ra toàn bộ vành đai 1, một phần vành đai 2 vào năm 2028 và đến vành đai 3 vào năm 2030. Sau năm 2031, bất kỳ khu vực nào có mức ô nhiễm cao hoặc ùn tắc nghiêm trọng đều có thể áp dụng cơ chế này.

Trong các vùng phát thải thấp, Hà Nội sẽ cấm hoặc hạn chế xe máy chạy xăng, đặc biệt với xe sử dụng ứng dụng gọi xe, đồng thời siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô. Các phương tiện kinh doanh vận tải buộc phải "xanh hóa", với taxi chuyển sang 100% năng lượng sạch từ giữa năm 2026 và xe máy kinh doanh hoàn tất chuyển đổi trước năm 2030. Song song đó, thành phố đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc và dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư.

Những chính sách này nhằm giải quyết thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng, khi xe máy xăng chiếm phần lớn lượng phát thải tại Hà Nội. Đồng thời, nghị quyết cũng được dự báo sẽ tác động đáng kể đến thị trường ô tô và xe điện ngay từ năm 2026, khi nhu cầu chuyển đổi phương tiện có thể tăng nhanh.



