Giá lợn hơi liệu có 'sốt' dịp Tết Nguyên đán?

Tăng 25.000 đồng/kg so với tháng 11

Ghi nhận đến cuối tháng 12 cho thấy, giá lợn hơi trên cả nước phổ biến trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, nhiều địa phương như Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam duy trì mức 66.000 - 68.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động 64.000 - 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Nam, đặc biệt tại Đồng Nai - “thủ phủ” chăn nuôi lợn của cả nước - phổ biến ở mức 62.000 - 65.000 đồng/kg.

So với cùng kỳ năm trước, đây là mặt bằng giá cao; giá lợn hơi hiện tăng khoảng 25.000 đồng/kg so với tháng 11, phản ánh rõ sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng khi dịch bệnh được kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Trường - chủ trại chăn nuôi lợn tại Khoái Châu, Hưng Yên - cho biết giá lợn hơi những ngày gần đây đi ngang, quanh mốc 70.000 đồng/kg. Với chi phí thức ăn, con giống và phòng dịch hiện nay, mức giá này giúp có lãi, song chưa đủ lớn để người dân mạnh dạn tái đàn.

Theo các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, nguồn cung lợn thịt hiện vẫn được kiểm soát tốt, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cao điểm cuối năm.

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất chuồng theo tháng ngay từ quý III nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường. “Chúng tôi không chạy theo biến động giá ngắn hạn, mà ưu tiên cung ứng đều để tránh tạo cú sốc cung - cầu”, vị này nói.

Giá lợn hơi quanh mốc 70.000 đồng/kg.

Tương tự, Dabaco Việt Nam cho hay đã chủ động tăng đàn từ sớm, đồng thời siết chặt các biện pháp an toàn sinh học nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh. Việc các doanh nghiệp lớn không găm hàng, không dồn nguồn cung vào một thời điểm được xem là “van điều tiết” quan trọng, giúp thị trường tránh những đợt tăng giá đột biến.

Ở chiều ngược lại, giá thịt lợn bán lẻ tại chợ dân sinh và siêu thị vẫn duy trì ở mức cao. Thịt ba chỉ, nạc vai, sườn non phổ biến từ 120.000 - 160.000 đồng/kg; các phần thịt ngon phục vụ mâm cỗ Tết có thể cao hơn. Theo tiểu thương tại một số chợ đầu mối, chi phí giết mổ, vận chuyển cùng nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp cuối năm khiến giá thịt khó giảm, dù không xuất hiện tình trạng mua gom ồ ạt như những năm “sốt” giá.

Giá tăng nhưng không sốt?

Đánh giá về xu hướng thị trường, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng giá lợn hơi hiện nay phản ánh khá sát quan hệ cung - cầu. “Giá cao nhưng không sốt là tín hiệu tích cực, cho thấy nguồn cung đang bám sát nhu cầu, không xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng”, ông Dương nhận định.

Theo ông Dương, tổng đàn lợn cả nước hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, trong đó khu vực doanh nghiệp và trang trại quy mô lớn chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Thị trường thịt lợn dịp cuối năm nay vì thế được đánh giá ổn định hơn so với nhiều năm trước. “Giá lợn hơi nhiều khả năng tiếp tục neo ở mặt bằng hiện tại, có thể nhích nhẹ vào những thời điểm cao điểm, nhưng khó xảy ra tăng sốc. Giá thịt bán lẻ duy trì cao đến áp Tết, sau đó sẽ hạ dần khi nhu cầu giảm”, ông Dương nói.

Ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, dù nhiều địa phương chịu tác động của mưa bão, các doanh nghiệp và người chăn nuôi đã rất chủ động tái đàn. Ngay sau các đợt bão lũ, Bộ đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức sản xuất trở lại, không để đứt gãy nguồn cung thực phẩm.

Giá thịt lợn cao nhưng nguồn cung đang bám sát nhu cầu, không xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng.

Liên quan đến dịch bệnh, theo ông Thắng, tình hình cơ bản đã được khống chế. Tính đến cuối tháng 12, tổng đàn lợn cả nước đạt hơn 30 triệu con, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương duy trì được đà tăng trưởng tốt nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi tiêu thụ, như Tây Ninh tăng 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%.

Ngược lại, các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội ghi nhận mức sụt giảm tổng đàn từ 3-20%. Tuy nhiên, theo Cục Chăn nuôi, mức giảm này chưa đủ lớn để làm mất cân đối cung - cầu trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ thịt lợn, nguồn cung các sản phẩm thay thế cũng khá dồi dào. Tổng đàn gia cầm cả nước đạt hơn 584 triệu con, tăng 2,9% so với cùng kỳ, góp phần san sẻ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm dịp Tết.

“Những con số này cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn trước, trong và sau Tết Nguyên đán”, ông Thắng khẳng định.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng lưu ý, nguồn cung đủ không đồng nghĩa giá sẽ hạ. Sau giai đoạn dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, người tiêu dùng từng có tâm lý e ngại sử dụng thịt lợn. Nhưng từ khoảng tháng 11 trở lại đây, khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ phục hồi rõ rệt, kéo theo giá lợn hơi tăng trở lại.

“So với tháng 11, đến nay, giá lợn hơi đã tăng khoảng 25.000 đồng/kg, hiện phổ biến quanh mốc 70.000 đồng/kg ở nhiều khu vực”, ông Thắng cho biết, đồng thời nhấn mạnh mức giá này phản ánh chi phí sản xuất tăng và nhu cầu tiêu dùng cuối năm, nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát, chưa tạo áp lực thiếu hụt nguồn cung.