Rộ tin VinFast VF 3 sắp thêm bản cao cấp: Giá dự kiến 315 triệu đồng, thêm gương điện, camera lùi để chủ xe đỡ phải độ

31-12-2025 - 18:00 PM | Thị trường

Sau khi âm thầm nâng cấp vô-lăng và Apple CarPlay, VinFast VF 3 được tiết lộ sắp có thêm bản Plus với gương điện và camera lùi.

Theo các tư vấn viên bán hàng tiết lộ, VinFast VF 3 sắp có thêm một phiên bản mới với một số tiện nghi nâng cấp và có tên gọi là Plus. Cụ thể, phiên bản mới sẽ được bổ sung thêm gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, ốp la zăng và lắp thêm camera lùi.

VinFast VF 3 sắp có phiên bản mới vào đầu năm sau. Ảnh minh họa: Đại lý

Tư vấn viên cho biết giá bán của phiên bản VF 3 Plus rơi vào khoảng 315 triệu đồng, đắt hơn 13 triệu so với bản Eco. Người này cũng chia sẻ xe sẽ ra mắt và bàn giao trong quý I/2026. Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn chưa được phía VinFast chính thức xác nhận và làm rõ.

Trước đó, mẫu xe VF 3 đã thay đổi giá từ 299 triệu lên 302 triệu đồng trên website chính thức. Đi cùng với đó, 2 chi tiết mới được nâng cấp trên VF 3 bao gồm vô-lăng mới và màn hình có thêm tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng của xe nay có thêm 2 lỗ trống, có thể để dễ cầm nắm hơn, tích hợp nút loa thoại rảnh tay.

Màn hình trên xe vẫn là loại kích thước 10 inch giống bản cũ. Các tính năng khác dường như giữ nguyên.

Nội thất phiên bản VF 3 Eco kiểu mới. Ảnh: Đại lý

Thiết kế ngoại thất và tổng thể nội thất VF 3 mới cũng sẽ không thay đổi. Động cơ xe vẫn là loại công suất 30 kW và pin LFP 18,64 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, tầm vận hành của VF 3 là khoảng 215 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 10-70% trong 36 phút.

VF 3 đang là mẫu xe dẫn đầu doanh số toàn thị trường. Ảnh: Đại lý

Mặc dù có thêm phiên bản và điều chỉnh giá, VF 3 vẫn là mẫu xe có giá dễ tiếp cận bậc nhất trên thị trường. Mẫu xe này cũng vẫn đang duy trì độ "hot" khi là cái tên dẫn đầu cuộc đua “Vua doanh số 2025” với thành tích cộng dồn đến tháng 11 đạt 40.660 xe.

Tại Car Choice Awards 2025, VF 3 nhận được 2 giải thưởng là "Xe dẫn dắt thị trường" và "Xe GenZ của năm".

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

