Chốt năm 2025, giá xăng xuống dưới 19.000 đồng/lít

Chiều nay (31/12) là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành, hôm nay giá xăng, dầu tiếp tục cùng giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 278 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 2 đồng/lít; dầu hoả giảm 15 đồng/lít. Cuối cùng mazut 180CST 3.5S giảm 37 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 chiều nay (31/12) là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.438 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 18.917 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.255 đồng/lít - Dầu hỏa: không cao hơn 17.694 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.345 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 4 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.

Theo quy định, giá xăng, dầu được điều chỉnh theo chu kỳ vào ngày mai 1/1/2026. Tuy nhiên, ngày mai trùng với ngày nghỉ Tết Dương lịch nên nhà điều hành thực hiện điều chỉnh vào ngày hôm nay (31/12/2025).

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.