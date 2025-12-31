Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chốt năm 2025, giá xăng xuống dưới 19.000 đồng/lít

31-12-2025 - 15:58 PM | Thị trường

Giá xăng, dầu cùng giảm trong phiên điều hành cuối cùng năm 2025 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Chiều nay (31/12) là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành, hôm nay giá xăng, dầu tiếp tục cùng giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 278 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 2 đồng/lít; dầu hoả giảm 15 đồng/lít. Cuối cùng mazut 180CST 3.5S giảm 37 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 chiều nay (31/12) là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.438 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18.917 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.255 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.694 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.345 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 4 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.

Theo quy định, giá xăng, dầu được điều chỉnh theo chu kỳ vào ngày mai 1/1/2026. Tuy nhiên, ngày mai trùng với ngày nghỉ Tết Dương lịch nên nhà điều hành thực hiện điều chỉnh vào ngày hôm nay (31/12/2025).

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Gần 500 container chè Việt Nam thoát cảnh mắc kẹt ở Pakistan

Theo Thùy An

VTV

Từ Khóa:
giá xăng, xăng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam vừa mang về 21 tỷ USD: Nước ta cạnh tranh với Trung Quốc ngôi vương của thế giới, hơn 150 thị trường ‘chốt đơn’

Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam vừa mang về 21 tỷ USD: Nước ta cạnh tranh với Trung Quốc ngôi vương của thế giới, hơn 150 thị trường ‘chốt đơn’ Nổi bật

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc dựng hàng cọc thép khổng lồ trải rộng 1.200ha giữa biển, tạo đủ điện cho 2,6 triệu người, tiết kiệm hơn nửa triệu tấn than mỗi năm

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc dựng hàng cọc thép khổng lồ trải rộng 1.200ha giữa biển, tạo đủ điện cho 2,6 triệu người, tiết kiệm hơn nửa triệu tấn than mỗi năm Nổi bật

Phát hiện mỏ ngọc bích trải dài 1.300 km tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ ngọc bích trải dài 1.300 km tại láng giềng Việt Nam

15:46 , 31/12/2025
Gần 500 container chè Việt Nam thoát cảnh mắc kẹt ở Pakistan

Gần 500 container chè Việt Nam thoát cảnh mắc kẹt ở Pakistan

15:32 , 31/12/2025
Samsung thử nghiệm pin 20.000 mAh

Samsung thử nghiệm pin 20.000 mAh

14:12 , 31/12/2025
Nissan Almera bị 'khai tử' ở thị trường trọng điểm này từ 2026: Thị trường Việt Nam có 'nối gót'?

Nissan Almera bị 'khai tử' ở thị trường trọng điểm này từ 2026: Thị trường Việt Nam có 'nối gót'?

13:44 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên