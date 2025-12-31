Nissan Almera bị 'khai tử' ở thị trường trọng điểm này từ 2026: Thị trường Việt Nam có 'nối gót'?

Theo báo cáo từ CarBuzz, dây chuyền sản xuất Nissan Versa tại nhà máy Aguascalientes (Mexico) sẽ chính thức dừng hoạt động vào tháng 4/2025. Đây từng là mẫu xe rẻ nhất thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm dưới 17.000 USD, nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng crossover gầm cao và xe điện đã khiến doanh số sedan truyền thống không còn đủ sức gánh vác chi phí.

Nissan Versa/Almera phiên bản hiện hành đang mở bán.

Điều này gây ngạc nhiên bởi những hình ảnh của Nissan Versa phiên bản facelift đã bị xuất hiện trên mạng xã hội khi đang quay chụp quảng cáo ngoài đời thực. Dù không phải là một cuộc lột xác hoàn toàn, nhưng phiên bản Versa mới này đã được thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từ "đàn anh" Murano ở cả phần đầu và đuôi xe, mang đến một diện mạo cao cấp hơn hẳn so với bản đang mở bán.

Trước đó, nhiều kỳ vọng cho rằng Nissan sẽ thực hiện những thay đổi đáng kể bên trong khoang cabin để giúp mẫu sedan này bắt kịp xu hướng công nghệ hiện đại trên các dòng xe mới nhất của hãng. Tuy nhiên, với thông báo khai tử vừa đưa ra, có vẻ như những nâng cấp này chỉ là "phát súng cuối cùng" nhằm duy trì sức hút ngắn hạn cho Versa trước khi Nissan chính thức đóng lại chương sách về dòng sedan giá rẻ này để dồn toàn lực cho những mục tiêu chiến lược mới.

Hình ảnh Nissan Versa/Almera phiên bản facelift bị rò rỉ khi đang chụp ảnh quảng cáo.

Tại thị trường Việt Nam, Nissan Almera thực chất chính là mẫu Versa đang bị khai tử tại Mỹ. Hai mẫu xe này chia sẻ chung nền tảng khung gầm, thiết kế và nhiều trang bị kỹ thuật. Việc Nissan dừng sản xuất Versa tại Bắc Mỹ cho thấy hãng đang dần rút lui khỏi phân khúc sedan cỡ nhỏ trên quy mô toàn cầu để tập trung nguồn lực cho các dự án xe gầm cao và xe điện.

Dù Almera tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng việc mẫu xe gốc (Versa) bị khai tử sẽ gây áp lực lớn lên việc phát triển thế hệ mới. Nếu Nissan không tiếp tục đầu tư nâng cấp, Almera có nguy cơ bị tụt hậu so với các đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent, thậm chí là đối mặt với viễn cảnh bị thay thế bởi một mẫu crossover cỡ nhỏ hoàn toàn mới trong tương lai gần.

Việc loại bỏ Versa là một phần trong kế hoạch "The Arc" của Nissan. Hãng xe Nhật Bản dự kiến sẽ trình làng 30 mẫu xe mới từ nay đến năm 2026, trong đó phần lớn là các mẫu SUV và xe điện. Tại Mỹ, mẫu xe thay thế gián tiếp cho Versa có thể là một dòng crossover thuần điện giá rẻ, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đáp ứng các quy định khí thải ngày càng khắt khe.

Hiện tại, Nissan Almera vẫn đang được bán tại Việt Nam với lợi thế về không gian rộng rãi và thiết kế trẻ trung. Tuy nhiên, với động thái mới nhất từ tập đoàn mẹ, người tiêu dùng trong nước có lẽ sẽ phải chờ đợi những thông tin chính thức từ Nissan Đông Nam Á về việc liệu Almera có được duy trì và phát triển thêm một thế hệ nữa hay không.