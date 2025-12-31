Người dân dễ bị phạt khi thuê xe tự lái nếu như không chú ý đến điểm này

Thuê xe tự lái là dịch vụ cho phép người thuê toàn quyền điều khiển phương tiện mà không cần tài xế đi kèm. Loại hình này bắt đầu nở rộ từ năm 2018 đến nay nhờ sự ra đời của các nền tảng công nghệ như Mioto, Chungxe hay Sigo. Các ứng dụng này đóng vai trò cầu nối, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh giá và đặt xe ngay trên điện thoại thay vì qua các thủ tục giấy tờ thủ công như trước.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái ở Việt Nam đang tồn tại nhiều lỗ hổng.

Tuy nhiên dịch vụ này đang tồn tại nhiều kẽ hở về pháp lý. Ví dụ, việc giao kết giữa bên thuê và bên cho thuê thường diễn ra lỏng lẻo, dẫn đến khó khăn cho cơ quan chức năng khi xác định trách nhiệm dân sự hoặc hình sự trong trường hợp xảy ra tai nạn và phạt nguội.

Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 nhằm thay thế và điều chỉnh một số quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019 và Nghị định 168/2024. Điểm đáng chú ý trong nghị định mới là việc cụ thể hóa các hành vi vi phạm đối với dịch vụ cho thuê xe tự lái vào một điều khoản riêng biệt với mức xử phạt nghiêm khắc.

Cụ thể, nghị định mới quy định cá nhân kinh doanh dịch vụ này bắt buộc phải ký kết hợp đồng với khách hàng. Nếu vi phạm, cá nhân sẽ bị phạt từ 8 triệu đến 10 triệu đồng, trong khi mức phạt đối với tổ chức là từ 16 triệu đến 20 triệu đồng. Bản hợp đồng này được xem là căn cứ pháp lý quan trọng để xác định người điều khiển phương tiện tại thời điểm phát sinh sự cố.

Trước khi ký hợp đồng, người thuê và người cho thuê xe tự lái cần tìm hiểu kỹ quy định nếu không muốn bị xử phạt theo quy định mới.

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng siết chặt trách nhiệm của bên cho thuê trong việc kiểm tra điều kiện của người thuê xe. Hành vi cho thuê xe khi người thuê không có giấy phép lái xe phù hợp hoặc bằng lái đã bị trừ hết điểm sẽ bị xử lý rất nặng. Cụ thể, mức phạt dành cho cá nhân vi phạm từ 28 triệu đến 30 triệu đồng và đối với tổ chức là từ 56 triệu đến 60 triệu đồng. Quy định này buộc các đơn vị kinh doanh phải chủ động tra cứu hệ thống dữ liệu để đảm bảo người thuê đủ điều kiện điều khiển phương tiện trước khi giao xe.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng chú trọng ngăn chặn các hình thức biến tướng để né tránh quy định về kinh doanh vận tải. Theo Luật Đường bộ 2024, dịch vụ cho thuê xe tự lái không được phép kèm theo tài xế. Vì vậy, Nghị định 336/2025/NĐ-CP ấn định mức phạt lên đến 15 triệu đồng đối với các trường hợp bố trí lái xe cho khách trong hợp đồng thuê xe tự lái. Việc phân định rõ ràng giữa cho thuê tài sản và kinh doanh vận tải hành khách giúp minh bạch hóa thị trường, đảm bảo các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm cũng như các điều kiện về thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật.