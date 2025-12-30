Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới tại thị trường Ấn Độ

30-12-2025 - 17:22 PM | Thị trường

V-GREEN vừa liên tiếp công bố các thỏa thuận hợp tác chiến lược với RoadGrid India và Tập đoàn Dầu khí Hindustan (HPCL) nhằm thiết lập hệ sinh thái sạc xe điện toàn diện tại Ấn Độ.

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục có thêm 2 động thái mới tại thị trường Ấn Độ - Ảnh 1.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động này là thỏa thuận giữa V-GREEN và Tập đoàn Dầu khí Hindustan (HPCL), một trong những doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất Ấn Độ. Với mạng lưới hơn 24.400 điểm bán lẻ xăng dầu sẵn có, HPCL cung cấp nền tảng hạ tầng thuận lợi để V-GREEN lắp đặt các trạm sạc xe điện.

Hiện nay, HPCL cũng đang vận hành hơn 5.300 trạm sạc dưới thương hiệu HP e-Charge. Việc tận dụng các vị trí đắc địa này giúp V-GREEN rút ngắn tối đa thời gian triển khai và nhanh chóng gia tăng độ phủ trạm sạc tại các đô thị cũng như các tuyến hành lang giao thông huyết mạch.

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục có thêm 2 động thái mới tại thị trường Ấn Độ - Ảnh 2.

Hệ thống trạm sạc của VinFast.

Song song với việc bắt tay ông lớn dầu khí, V-GREEN cũng thiết lập liên minh với RoadGrid India để tăng tốc triển khai hạ tầng. Trong mô hình này, V-GREEN giữ vai trò chủ sở hữu, chịu trách nhiệm tích hợp phần mềm và quản lý tổng thể hệ sinh thái sạc dựa trên kinh nghiệm vận hành 150.000 cổng sạc tại Việt Nam.

RoadGrid India sẽ là đơn vị thực thi tại hiện trường, phụ trách tìm kiếm địa điểm, hoàn thiện thủ tục pháp lý và đảm bảo công tác bảo trì định kỳ. Hai bên cùng cam kết duy trì tiến độ nhanh chóng và tỷ lệ hoạt động ổn định cao nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng xe điện bản địa.

Chuỗi hợp tác này được xem là bước đi then chốt giúp củng cố niềm tin cho khách hàng. Trước đó, RoadGrid đã ký biên bản ghi nhớ với VinFast để phát triển hệ thống 120 xưởng dịch vụ ủy quyền trên khắp cả nước.

Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi sẽ tạo nên một hệ sinh thái đồng bộ. Điều này không chỉ phục vụ nhu cầu sạc điện công cộng mà còn đặt nền móng vững chắc cho các kế hoạch sản xuất và phân phối xe điện VinFast tại thị trường tiềm năng này.

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục có thêm 2 động thái mới tại thị trường Ấn Độ - Ảnh 3.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ký kết hợp tác với RoadGrid India

Hiện nay, Ấn Độ đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ giao thông xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Việc V-GREEN liên tiếp bắt tay với các đối tác nội địa cho thấy sự chuẩn bị bài bản trong việc thâm nhập thị trường quốc tế sau những thành công tại Indonesia và Philippines.

