VinFast đưa toàn bộ dải xe điện đến Vietnam Mobility Show: Có cả EC Van, Minio Green, tặng voucher 20 triệu cho khách mua xe tại chỗ

Trong khuôn khổ triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, VinFast chính thức mở không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh của hãng. Tại đây, người dùng có thể chiêm ngưỡng và trực tiếp trải nghiệm các mẫu ô tô, xe máy và xe bus điện cũng như giải pháp sạc, đổi pin của hãng. Sự kiện diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Gian hàng của VinFast có tổng diện tích 600 m2 với thiết kế đậm chất công nghệ nhờ hệ thống màn hình lớn và cột LED biểu tượng.

Điểm nhấn của gian hàng là mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX – mẫu xe được thiết kế dành cho nguyên thủ tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, 2 mẫu xe được quan tâm nhất chính là xe mini Minio Green và mẫu xe tải EC Van bản thương mại. Đây đều được xem là những sản phẩm có thể làm thay đổi phương thức di chuyển và vận tải hàng hóa của người dùng trong nước.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chạy thử các mẫu ô tô điện quen thuộc như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 VF 9 hay mẫu MPV Limo Green.

Đặc biệt, khách mua xe có thể đặt cọc ngay tại sự kiện để nhận voucher giảm giá có trị giá tối đa 20 triệu.

“VinFast mang đến Vietnam Mobility Show 2025 trọn vẹn hệ sinh thái di chuyển xanh, giúp khách tham quan có trải nghiệm liền mạch và toàn diện”, bà Dương Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết.

Tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã bàn giao hơn 147.000 ô tô điện – là hãng có doanh số lớn nhất thị trường. Mục tiêu của thương hiệu này là đạt doanh số tăng gấp đôi so với năm 2024. Tháng 12 này cũng là thời điểm mẫu EC Van và Minio Green chính thức được bàn giao.