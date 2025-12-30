Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách đặt vé máy bay rẻ nhất

30-12-2025 - 13:44 PM | Thị trường

Expedia vừa công bố Báo cáo Air Hacks 2025 với loạt dữ liệu phân tích từ Airlines Reporting Corporation, giúp “vạch trần” nhiều quan niệm sai lầm và mang đến chiến lược đặt vé tiết kiệm cho du khách trong năm 2025.

Không chỉ dừng ở dữ liệu, Expedia còn ra mắt công cụ Flight Deals trên ứng dụng, cho phép người dùng theo dõi các chuyến bay giá tốt từ sân bay khởi hành, thiết lập cảnh báo cá nhân hóa và chỉ hiển thị những mức giá thấp hơn ít nhất 20% so với giá dự đoán.

Báo cáo chỉ ra, tháng 8 là tháng rẻ nhất để bay, giúp du khách tiết kiệm tới 12% với chuyến nội địa và 7% với chuyến quốc tế so với mùa đắt đỏ tháng 2, tháng 3.

Bên cạnh đó, Chủ nhật tiếp tục là ngày đặt vé rẻ nhất năm thứ ba liên tiếp. Du khách nội địa có thể tiết kiệm 6%, trong khi khách quốc tế tiết kiệm tới 17% so với đặt vào thứ Hai hoặc thứ Sáu.

Theo báo cáo, dù là mùa du lịch cao điểm, nhưng tháng 8 lại là thời điểm rẻ nhất để bay. Ảnh: Alaska Airline.

Không chỉ thời điểm đặt vé, ngày bay cũng ảnh hưởng lớn đến giá. Thứ Năm và thứ Bảy là những ngày khởi hành có chi phí thấp nhất, giúp tiết kiệm đến 17%.

Một phát hiện đáng chú ý khác, đặt vé quá sớm không hẳn là lựa chọn kinh tế. Vé nội địa có giá tốt nhất khi đặt trước 1-3 tháng, trong khi vé quốc tế đạt mức giá “vàng” khi đặt trước 18-29 ngày. Expedia khuyến nghị người dùng sử dụng Price Drop Protection để được tự động hoàn tiền nếu giá giảm sau khi mua.

Trái ngược nhiều dự đoán, giá vé trung bình năm 2025 đang giảm: Vé nội địa giảm 1%, vé quốc tế giảm 4% so với năm trước. Đồng thời, khoảng chênh lệch giữa vé hạng phổ thông và hạng cao cấp đã thu hẹp 10% so với năm 2019, giúp việc nâng hạng trở nên “dễ chịu” hơn.

Thứ Ba được ghi nhận là ngày bay vắng nhất, trong khi tháng 2 là tháng ít chuyến nhất. Ngược lại, tháng 7 ghi nhận số chuyến bay cao hơn 65%.

Về vấn đề trễ hoặc hủy chuyến, báo cáo khuyến nghị ưu tiên bay buổi sáng. Các chuyến sau 21h có nguy cơ bị hủy cao hơn 57%. Tháng 8 và 9 được đánh giá là hai tháng có tỷ lệ hủy thấp nhất, đồng thời tháng 8 cũng ghi nhận mức độ trễ trung bình thấp nhất.

Đại diện Expedia cho biết, dữ liệu cho thấy rõ: Giá vé đang giảm, cuối mùa hè là thời điểm rẻ nhất để bay và đặt vé quá sớm chưa chắc đã kinh tế. Do đó, việc tận dụng công nghệ, dữ liệu và các công cụ như Price Alerts hay Flight Deals sẽ giúp du khách tối ưu chi phí.

Với những phân tích này, Expedia kỳ vọng báo cáo Air Hacks 2025 sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho du khách toàn cầu trong việc lập kế hoạch hành trình trong năm tới.

Theo Hồng Nhung

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt xe ô tô ở Việt Nam có thể giảm giá tới hàng trăm triệu trong năm 2026 nhờ loạt điều chỉnh này

Hàng loạt xe ô tô ở Việt Nam có thể giảm giá tới hàng trăm triệu trong năm 2026 nhờ loạt điều chỉnh này Nổi bật

Một công ty người máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt bước tiến lớn: Robot đã có thể di chuyển ở tốc độ tương đương con người

Một công ty người máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt bước tiến lớn: Robot đã có thể di chuyển ở tốc độ tương đương con người Nổi bật

Không chỉ làm xe phổ thông, Toyota đang ‘tuyên chiến’ cả Rolls-Royce và Ferrari bằng loạt sản phẩm mới

Không chỉ làm xe phổ thông, Toyota đang ‘tuyên chiến’ cả Rolls-Royce và Ferrari bằng loạt sản phẩm mới

12:15 , 30/12/2025
Trung Quốc đã đạt đến 'cảnh giới' có thể biến mọi vật liệu thành robot kể cả đó có là vật liệu làm giày thể thao

Trung Quốc đã đạt đến 'cảnh giới' có thể biến mọi vật liệu thành robot kể cả đó có là vật liệu làm giày thể thao

11:15 , 30/12/2025
Hiệu suất xe điện giảm không tưởng trong một cuộc thử nghiệm giữa mùa đông khắc nghiệt

Hiệu suất xe điện giảm không tưởng trong một cuộc thử nghiệm giữa mùa đông khắc nghiệt

10:51 , 30/12/2025
Nhà hàng, quán ăn ở TPHCM rục rịch tăng giá

Nhà hàng, quán ăn ở TPHCM rục rịch tăng giá

10:42 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên