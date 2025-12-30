Nhà hàng, quán ăn ở TPHCM rục rịch tăng giá

Vừa gửi xe, chuẩn bị bước vào quán bún chả trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, chị Huỳnh Oanh chựng lại khi thấy bảng thông báo khá lớn treo bên ngoài: "Do giá cả thị trường vật liệu tăng, do vậy chúng tôi sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp".

Chủ quán "mong thông cảm"

Thông báo của quán bún chả này còn ghi: "Kể từ ngày 17-12, các món ăn được điều chỉnh tăng 5.000 đồng (năm ngàn đồng) cho một phần ăn. Mong quý khách thông cảm và chia sẻ về sự tăng giá này".

Đây là quán ăn có nhiều chi nhánh và mỗi phần ăn trước đó có giá từ 30.000 – 60.000 đồng/suất.

Tại một quán bò né bình dân khá đắt khách trên đường Vạn Kiếp, phường Gia Định, giá mới cũng được dán đè lên giá cũ với mức tăng thêm phổ biến 5.000 đồng/suất.

Theo đó, món bò né thấp nhất từ 35.000 đồng/suất (thịt bò, trứng, pa-tê) lên 40.000 đồng/suất; suất đặc biệt 75.000 đồng. Các món gọi thêm phổ biến như: trứng, bánh mì cũng tăng giá.

Một quán ăn thông báo tăng giá đồng loạt 5.000 đồng/suất

Trong khi đó, tại quán bánh cuốn Hà Nội trên đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, chủ quán giữ giá 10 năm nay ở mức 25.000 – 40.000 đồng/suất dự định tăng giá từ năm 2026.

Quán bánh cuốn nóng giữ giá 10 năm cũng dự định tăng giá từ năm 2026

Theo bà Lê Thị Mừng, chủ quán, nhờ mặt bằng được chủ nhà cho mượn, quán không thuê mướn nhân công và bà chỉ bán buổi sáng, buổi chiều giúp việc nhà nên quán cố gắng giữ ổn định giá. Tuy nhiên, bà Mừng cho hay sắp tới kê khai thuế, đầu ra – đầu vào phải tính toán rõ ràng nên đây cũng là vấn đề mà bà băn khoăn.

"Mỗi suất ăn tăng giá bao nhiêu tôi chưa tính được, nhưng nguyên tắc chung là chi phí tăng thêm sẽ "chia đôi", chủ quán một nửa và khách hàng một nửa" – bà Mừng tiết lộ.

Giá mới đè lên giá cũ ở một quán ăn

Tăng giá không phải giải pháp duy nhất

Ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Sáng lập Horeca Business School, cho rằng việc giá cả các món ăn uống có xu hướng tăng gần đây là dễ hiểu. Những tháng gần đây, chi phí của ngành dịch vụ ăn uống (F&B) đều gia tăng, từ nguyên vật liệu đầu vào, thuê mặt bằng, marketing đến nhân sự.

Sang năm 2026, việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng, yêu cầu tuân thủ thuế và hóa đơn ngày càng chặt chẽ hơn, tiếp tục tạo thêm áp lực lên nhóm F&B phổ thông có biên lợi nhuận mỏng.

Tuy nhiên, ông Thanh lưu ý các quán ăn không nên xem tăng giá là giải pháp duy nhất.

"Trong bối cảnh hiện nay, tăng giá chỉ nên là một phần trong chiến lược tổng thể, bao gồm tối ưu chi phí, cơ cấu lại thực đơn và nâng cao giá trị cảm xúc trong trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng không phản ứng mạnh với việc tăng giá, mà phản ứng với cảm giác "trả thêm nhưng nhận lại ít hơn" – ông Thanh nhận xét.

Theo ông Thanh, những món mang tính thu hút, quen thuộc, bán chạy nên được tăng giá thấp hoặc giữ giá để giữ chân khách. Ngược lại, những món mà khách hàng ít quan tâm về giá hoặc mang tính trải nghiệm cao hơn có thể tăng giá nhiều hơn để bù đắp chi phí chung.



