Giá bạc thế giới lao dốc, bạc trong nước giảm mạnh hơn 200.000 đồng/lượng

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.761.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm mạnh 249 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 243 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 73.809.000 đồng/thỏi (mua vào) và 76.053.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:09 ngày 30/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 73,4 USD một ounce.

Giá bạc giảm hơn 9% xuống 73 USD mỗi ounce, chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng giá cuối năm đạt mức kỷ lục mới 81 USD.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk lưu ý, tín hiệu này không đồng nghĩa với việc xu hướng tăng dài hạn của bạc đã kết thúc mà chỉ cho thấy, thị trường cần "hạ nhiệt" sau giai đoạn tăng quá nhanh.﻿

"Với những biến động lớn hiện nay, nhà đầu tư dài hạn được đánh giá là có lợi thế hơn so với các nhà đầu cơ ngắn hạn, vốn cần sẵn sàng chiến lược thoái vốn để hạn chế rủi ro" - ông nói.

Tuy vậy, James Hyerczyk cũng lưu ý rằng, tình trạng thiếu hụt không thể kéo dài mãi. Khi giá tăng cao, nguồn cung mới có thể được kích hoạt thông qua mở rộng khai thác hoặc các giải pháp thay thế khác, tương tự những gì từng xảy ra trong giai đoạn giá bạc lập đỉnh vào cuối thập niên 1970.

"Trong khi nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách của Fed và tình hình địa chính trị, các yếu tố cung - cầu vẫn được xem là nền tảng chính dẫn dắt giá bạc trong thời gian tới" - James Hyerczyk nhận định.