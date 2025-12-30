Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiệu suất xe điện giảm không tưởng trong một cuộc thử nghiệm giữa mùa đông khắc nghiệt

30-12-2025 - 10:51 AM | Thị trường

Dưới 0 độ C, nhiều mẫu xe điện chỉ đạt khoảng 35% đến 50% quãng đường di chuyển thực tế so với thông số công bố từ nhà sản xuất.

Tạp chí ô tô Autohome của Trung Quốc vừa hoàn thành một đợt thử nghiệm quy mô lớn đối với 67 mẫu xe điện tại khu vực Nội Mông trong điều kiện nhiệt độ dao động từ -10°C đến -25°C.

Cuộc thử nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá năng lực vận hành thực tế của các dòng xe điện khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.

Hiệu suất hoạt động của các mẫu xe giảm đáng kể.

Kết quả thực nghiệm đã phơi bày một nghịch lý về hiệu suất năng lượng: khả năng vận hành của pin sụt giảm tỷ lệ nghịch với nhiệt độ môi trường. Minh chứng rõ nét nhất là một chiếc xe điện có tầm hoạt động công bố 500 km mỗi lần sạc đầy, nhưng khi vận hành trong ngưỡng dưới -10°C, con số thực tế chỉ còn lại 250 km, thậm chí thấp hơn.

Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa những thông số lý tưởng trong phòng thí nghiệm và năng lực chịu tải thực tế của xe điện khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.

Quay trở lại với diễn biến của cuộc thử nghiệm, danh sách các đơn vị tham gia quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn đến từ cả thị trường Trung Quốc lẫn châu Âu như: BYD, Geely, XPeng, Tesla, Nissan hay Mercedes... Tuy nhiên, kết quả vận hành thực tế của nhóm thương hiệu này lại chưa đáp ứng được kỳ vọng ban đầu.

Theo ghi nhận từ dữ liệu thực tế, các mẫu xe điện tham gia thử thách chỉ đạt tỷ lệ hoàn thành quãng đường trung bình từ 35% đến dưới 55% so với thông số mà nhà sản xuất công bố. Chỉ số này cho thấy một sự sụt giảm hiệu suất đồng loạt trên diện rộng, không phân biệt giữa các dòng xe phổ thông hay phân khúc xe sang.

Mẫu xe Xpeng P7+ phiên bản dẫn động bốn bánh đứng đầu danh sách nhưng cũng chỉ đạt tỷ lệ 53,9%. Theo sau đó là các mẫu xe như BYD Yangwang U7 và Zeekr 001 với kết quả lần lượt là 51,8% và 49,6%. Trong khi đó, mẫu Tesla Model Y phiên bản dẫn động bốn bánh chỉ đạt 35,2% quãng đường dự kiến và xếp ở vị trí thứ 31. Mẫu xe có kết quả thấp nhất trong nhóm xe thuần điện là Li Auto L8 khi chỉ đạt mức 34,8%.

Bên cạnh quãng đường di chuyển, mức tiêu thụ năng lượng cũng là một chỉ số quan trọng được đánh giá trong đợt kiểm tra này. Các mẫu xe nhỏ gọn có lợi thế hơn nhờ trọng lượng nhẹ và hệ thống quản lý nhiệt tối ưu cho kích thước xe.

Các mẫu xe điện của Tesla chỉ đạt 35% công suất công bố dưới điều kiện thời tiết cực đoan.

Cụ thể, mẫu BYD Seagull dẫn đầu về khả năng tiết kiệm điện với mức tiêu thụ 23,5 kWh trên mỗi 100 km. Geely Xingyuan cũng ghi nhận kết quả tương đương ở vị trí thứ hai. Ngược lại, những mẫu xe lớn hơn hoặc có công suất cao thường tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì vận hành trong giá rét. Tesla Model Y tiêu thụ khoảng 34,9 kWh cho 100 km, cao hơn một chút so với đối thủ Xiaomi SU7 ở mức 33,7 kWh.

Ngoài ra, đợt thử nghiệm còn mở rộng sang các tiêu chí khác để mô phỏng toàn diện trải nghiệm của người dùng vào mùa đông. Các chuyên gia đã tiến hành đo lường tốc độ sạc nhanh và hiệu quả của hệ thống điều hòa khi làm ấm khoang lái từ trạng thái đóng băng. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động và khả năng kiểm soát trên bề mặt băng tuyết trơn trượt cũng được đưa vào nội dung đánh giá.

Những dữ liệu này cho thấy công nghệ pin và hệ thống quản lý nhiệt vẫn là thách thức lớn nhất đối với các nhà sản xuất xe điện hiện nay. Đồng thời từ kết quả thử nghiệm cũng cho thấy khoảng cách giữa thông số kỹ thuật và vận hành thực tế vẫn còn rất xa.

Một quốc gia vừa đặt quy chuẩn bắt buộc pin xe điện phải đạt tiêu chí 'không cháy, không nổ', Việt Nam học hỏi được không?

Đức Minh

