Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đã đạt đến 'cảnh giới' có thể biến mọi vật liệu thành robot kể cả đó có là vật liệu làm giày thể thao

30-12-2025 - 11:15 AM | Thị trường

Việc ứng dụng các vật liệu đàn hồi và kỹ thuật in 3D từ ngành sản xuất giày dép đang trở thành yếu tố then chốt giúp robot hình người đạt được những chuyển động linh hoạt.

Theo hãng tin khoa học Interesting Engineering, robot hình người tại Trung Quốc đang thay đổi từ khung kim loại cứng nhắc sang các vật liệu mềm dẻo.

Tại sự kiện ra mắt đầu năm nay, hãng XPeng đã trình diễn một mẫu robot có chuyển động rất linh hoạt. Người sáng lập He Xiaopeng trực tiếp cắt mở phần chân của robot ngay trên sân khấu. Hành động này của hãng đã chứng minh các chuyển động mượt mà của robot là "hàng thật" chứ không phải do người cải trang thực hiện.

Ít ai ngờ những vật liệu vốn được dùng để làm giày dép lại trở thành linh kiện cấu thành quan trọng, giúp robot chuyển động linh hoạt.

Bí quyết để robot đạt được sự linh hoạt đó là nhờ vào các bộ phận cấu trúc mềm có đặc tính giống như da người được đặt ở các khớp nối. Những thành phần này cho phép khớp nối vận động mượt mà hơn so với các thiết kế cơ khí cứng nhắc trước đây.

Đơn vị đứng sau các linh kiện đặc biệt này là PollyPolymer, một công ty khoa học vật liệu có trụ sở tại Tô Châu. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2017 bởi nhà khoa học Wang Wenbin.

Ban đầu, công ty chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất giày dép bằng công nghệ in 3D. Sau đó, PollyPolymer đã mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực robot và y tế. Sự chuyển đổi này bắt nguồn từ những yêu cầu kỹ thuật tương đồng giữa hai ngành công nghiệp. Các bộ phận của giày dép và robot đều đòi hỏi đặc tính nhẹ, có độ đàn hồi cao và chịu được lực tác động liên tục.

PollyPolymer đã điều chỉnh các công thức polymer vốn dùng cho giày dép để tạo ra hệ thống "cơ bắp sinh học" cho robot. Các vật liệu này phải đảm bảo sự cân bằng giữa khả năng tản nhiệt, độ bền và chống mài mòn. Hiện nay, công ty đã trở thành nhà cung cấp đệm khớp và bộ phận bàn chân cho các hãng robot lớn như UBTech Robotics và EngineAI.

Nhiều kỹ sư nhận định rằng khoa học vật liệu đóng vai trò then chốt trong việc giúp robot hoạt động an toàn bên cạnh con người. Các thiết kế công nghiệp thô cứng đang dần được thay thế bằng các hệ thống mềm mại và linh hoạt hơn.

Mẫu robot Tiangong 2.0 vừa được "Trung tâm đổi mới robot hình người Bắc Kinh" giới thiệu cũng kế thừa những bước tiến mới về vật liệu này. Các kỹ sư đã ứng dụng công nghệ in 3D để chế tạo các cấu trúc phức tạp. Phương pháp này giúp tối ưu hóa trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền cho các bộ phận chịu lực.

Robot Tiangong 2.0 có chiều cao 163 cm và nặng khoảng 43 kg. Thiết bị được trang bị cảm biến lực sáu trục cùng hệ thống thay pin nhanh để duy trì vận hành liên tục.

Tiangong 2.0 có khả năng vận động gần như người thật.

Về khả năng vận động, Tiangong 2.0 có khả năng đi bộ và chạy với vận tốc 6km/h trên các bề mặt không bằng phẳng như sườn dốc, bãi cỏ, bãi cát hoặc những khu vực rải sỏi. Sự linh hoạt này đạt được nhờ vào việc kết hợp giữa phần cứng tiên tiến và các thuật toán điều khiển chuyển động hiện đại.

Hệ thống điều khiển của thiết bị tích hợp cảm biến thị giác 3D và các thuật toán học máy chuyên sâu. Công nghệ này cho phép robot dự đoán và mô phỏng chính xác các hành vi vận động của con người. Sự kết hợp giữa vật liệu polymer và trí tuệ nhân tạo giúp thiết bị xử lý các tình huống di chuyển phức tạp một cách tự nhiên.

Hiện tại, đơn vị phát triển đã quyết định công bố mã nguồn mở cho nền tảng Tiangong 2.0. Quyết định này nhằm khuyến khích các viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng tham gia hoàn thiện công nghệ.

Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ đưa các dòng robot hình người vào sản xuất hàng loạt từ năm 2025. Việc ứng dụng các vật liệu từ ngành giày dép được kỳ vọng sẽ giúp robot sớm hiện diện trong các lĩnh vực dịch vụ và hậu cần thực tế.

Một quốc gia vừa đặt quy chuẩn bắt buộc pin xe điện phải đạt tiêu chí 'không cháy, không nổ', Việt Nam học hỏi được không?

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt xe ô tô ở Việt Nam có thể giảm giá tới hàng trăm triệu trong năm 2026 nhờ loạt điều chỉnh này

Hàng loạt xe ô tô ở Việt Nam có thể giảm giá tới hàng trăm triệu trong năm 2026 nhờ loạt điều chỉnh này Nổi bật

Một công ty người máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt bước tiến lớn: Robot đã có thể di chuyển ở tốc độ tương đương con người

Một công ty người máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt bước tiến lớn: Robot đã có thể di chuyển ở tốc độ tương đương con người Nổi bật

Hiệu suất xe điện giảm không tưởng trong một cuộc thử nghiệm giữa mùa đông khắc nghiệt

Hiệu suất xe điện giảm không tưởng trong một cuộc thử nghiệm giữa mùa đông khắc nghiệt

10:51 , 30/12/2025
Nhà hàng, quán ăn ở TPHCM rục rịch tăng giá

Nhà hàng, quán ăn ở TPHCM rục rịch tăng giá

10:42 , 30/12/2025
Giá bạc thế giới lao dốc, bạc trong nước giảm mạnh hơn 200.000 đồng/lượng

Giá bạc thế giới lao dốc, bạc trong nước giảm mạnh hơn 200.000 đồng/lượng

10:16 , 30/12/2025
Đặc sản miền Tây: Xưa mọc dại bờ ao, nay thành "lộc trời", hơn 200.000/kg vẫn đầy người mua

Đặc sản miền Tây: Xưa mọc dại bờ ao, nay thành "lộc trời", hơn 200.000/kg vẫn đầy người mua

10:13 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên