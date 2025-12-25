Robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion lộ diện: Đột phá hơn, có thể tự đứng dậy khi ngã và tự thay pin?

Mới đây, VinMotion đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về mẫu robot hình người Motion 2. Dù đoạn teaser chỉ vỏn vẹn 10 giây và chưa công bố nhiều chi tiết, nhưng ngoại hình của mẫu robot thế hệ mới đã phần nào được phác họa.

Trước đó, vào đầu tháng 12, một số thông tin đáng chú ý về mẫu robot Motion 2 đã được TS Nguyễn Trung Quân, Giám đốc khoa học của VinMotion, hé lộ cách đây tại tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh" (thuộc Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFutue 2025).

Theo TS Nguyễn Trung Quân, robot của VinMotion hiện tại đã đi lại linh hoạt hơn, nhanh hơn rất nhiều so với 3 tháng trước đây. Đặc biệt, phần AI cũng được tích hợp giao tiếp linh hoạt đa ngôn ngữ, nhất là tiếng Việt và tiếng Anh.

Về mẫu robot Motion 2, ông Quân cho biết đây là mẫu robot đột phá hơn rất nhiều so với Motion 1 mà VinMotion đã ra mắt và trình diễn trước công chúng thời gian qua.

Cụ thể, VinMotion đã và đang hướng đến các khả năng chuyển động ưu việt vượt trội hơn cả người bình thường.

"Trong quá trình thiết kế, tôi cũng đặt ra ba tiêu chí rất quan trọng, tôi tạm gọi là tiêu chuẩn 3S để đảm bảo robot có thể vận hành liên tục được. Cụ thể như sau, đầu tiên là self-standing up, tức là robot nếu có bị ngã phải tự đứng dậy được; hai là tự thay pin hoặc tự sạc pin khi cần thiết; ba là phần cứng cũng như cả hệ thống cần đảm bảo ở trạng thái hoạt động ổn định liên tục không nghỉ trong nhiều giờ", TS Nguyễn Trung Quân.

"Theo quan điểm của tôi, robot chỉ có thể hữu dụng nếu nó có thể vận hành liên tục 24/7 một cách ổn định mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Và đó cũng là một tiêu chí rất lớn mà chúng tôi đặt ra cho mẫu robot này", Giám đốc VinMotion nhấn mạnh.

Việc ra mắt Motion 2 vào thời điểm này cho thấy VinMotion đang đẩy nhanh lộ trình thương mại hóa robot hình người. Với những lợi thế sẵn có, VinMotion đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa robot Việt Nam ra thị trường toàn cầu, trở thành đối trọng thực sự với các cường quốc công nghệ.