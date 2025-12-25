Nóng: Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội tiết lộ đã xác định hơn 100 điểm có khả năng bố trí trạm/trụ sạc

Ông Nguyễn Tuyển, Trưởng phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông (Sở Xây dựng).

Chiều 24-12, Báo Hà Nội mới tổ chức toạ đàm "Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch".

Tại tọa đàm, độc giả nêu băn khoăn về việc Nghị quyết 57 quy định từ ngày 1-7-2026 sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông, chở người và chở hàng tại các khu vực thí điểm. Độc giả đặt vấn đề: trường hợp đến thời điểm 1-7-2026, toàn bộ xe dùng nhiên liệu hóa thạch bị cấm lưu thông nhưng các giải pháp hỗ trợ chưa kịp thực hiện sẽ như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Tuyển, Trưởng phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông (Sở Xây dựng) cho biết, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, các sở, ngành của thành phố đã và đang xây dựng kế hoạch triển khai với những nhóm giải pháp trọng tâm, được thực hiện song song trong suốt quá trình thí điểm, chứ không phải đến sát thời điểm mới bắt đầu.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND thành phố xây dựng nghị quyết về các chính sách hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, dự kiến hoàn thành trong quý I-2026. Quá trình này sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của người dân và các đối tượng chịu tác động. Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng tiêu chí xác định vùng phát thải thấp và tổ chức lấy ý kiến người dân trong các khu vực dự kiến thí điểm.

"Cá nhân tôi cũng đã nhận được bộ câu hỏi khảo sát liên quan đến nội dung này. Qua khảo sát ban đầu tại một số đơn vị vận tải công nghệ như Grab, Be, có thể thấy, phương tiện tham gia chủ yếu hiện nay vẫn là xe xăng, trong khi một số hãng như Xanh SM đã sử dụng xe điện. Đánh giá sơ bộ cho thấy, việc thí điểm sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại của người dân, do phạm vi áp dụng được lựa chọn thận trọng và có lộ trình", ông Nguyễn Tuyển khẳng định.

Bến xe Mỹ Đình là một địa điểm được khảo sát cho việc lắp đặt trụ/trạm sạc xe điện.

Ông Tuyển cũng cho biết thêm, từ ngày 1-7-2026, khi các chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai, thành phố cũng sẽ phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ để xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý, qua đó xác định rõ những phương tiện đủ điều kiện được phép hoạt động trong khu vực vùng phát thải thấp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và nhu cầu sinh kế của người lao động cũng như nhu cầu đi lại của người dân.

Trước băn khoăn về việc phát triển hạ tầng trụ, trạm sạc, ông Nguyễn Tuyển cho biết thành phố đã thành lập tổ liên ngành, trong đó, Sở Xây dựng là đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát quỹ đất và quy hoạch các điểm đỗ xe phục vụ phát triển trạm sạc.

Các đợt khảo sát đã được tổ chức, trong đó, đợt đầu tập trung tại khu vực Vành đai 1 – nơi thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp. Qua rà soát, tổ công tác đã xác định hơn 100 điểm có khả năng bố trí trạm/trụ sạc.

"Thực tế cho thấy, đối với xe máy điện, việc phát triển trạm sạc gặp nhiều khó khăn do số lượng xe hai bánh lớn, trong khi thời gian sạc mất từ 3–6 giờ. Việc sạc ngoài trời tốn thời gian, còn sạc trong nhà có những băn khoăn. Vì vậy, Sở Xây dựng đã phối hợp với một số hãng lớn và các địa phương rà soát, nghiên cứu phương án trạm đổi pin cho xe máy điện – giải pháp giúp rút ngắn thời gian, thuận tiện hơn cho người sử dụng", ông Tuyển nhấn mạnh.

Vị này cho biết, thành phố đã xác định đây là nội dung quan trọng và tiến hành rà soát các bãi đỗ xe đủ điều kiện như bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm… Trong đó, đã có đơn vị triển khai việc lắp đặt trạm sạc.

Theo ông Nguyễn Tuyển, việc lắp đặt trạm sạc đang được rà soát, tính toán theo hướng nơi nào đủ điều kiện thì triển khai trước. Với các khu vực còn lại, thành phố sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ để từng bước đưa trạm sạc vào hệ thống hạ tầng giao thông đô thị.



