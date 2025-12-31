Quảng Ninh bắt giữ 3 xuồng máy chở 27 tấn cau khô không rõ nguồn gốc

Theo đó, khoảng 2h ngày 20/12, tại khu vực biển Đầu Tán thuộc xã Vĩnh Thực, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia phát hiện 3 xuồng máy có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép. Tổ công tác tổ chức truy đuổi và đến khu vực biển xã Đầm Hà phát hiện các xuồng máy đang bốc chuyển hàng hóa với một đò sắt neo đậu trên biển nên tiến hành kiểm tra.

Quảng Ninh bắt giữ 27 tấn cau khô trên biển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai người điều khiển phương tiện là H.V.M (SN 1993, trú phường Móng Cái 2) và N.X.H (SN 1984, trú phường Móng Cái 1). Trên phương tiện có 900 bao tải chứa quả cau khô , tổng trọng lượng 27 tấn. Toàn bộ số hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã nhận hàng tại khu vực biển xã Đầm Hà, sau đó vận chuyển ra vùng biển giáp ranh để chuyển tiếp sang Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.