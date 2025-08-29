Lạc Hồng 900 LX của VinFast sở hữu chi tiết đắt giá bằng "vàng lộ thiên": Vô cùng quý hiếm
Đây là loại vật liệu nổi tiếng quý giá được giới nhà giàu săn đón trong hàng trăm năm qua.
Vật liệu này là gỗ nam mộc vàng.
Ngày 28/8 vừa qua, tại lễ khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), hãng xe VinFast giới thiệu mẫu xe Lạc Hồng 900 LX. Theo đó, Lạc Hồng 900 LX là phiên bản giới hạn đặc biệt, dành riêng cho chuyên chở nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) cho Bộ Ngoại giao. Mẫu xe này có 2 phiên bản, bao gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn.
Dòng xe này của VinFast được lấy cảm hứng từ truyền thống "con Lạc cháu Hồng". Cả hai phiên bản của Lạc Hồng 900 LX có chiều dài trục cơ sở 3.349 mm (kích thước tổng thể lớn hơn VF 9 tiêu chuẩn), thiết kế bề thế và sang trọng. Đáng chú ý, logo mạ vàng hình cánh chim Lạc, lưới tản nhiệt trên xe gợi nhớ trống đồng Đông Sơn, các thanh nan lấy cảm hứng từ hàng tre Việt.
Lạc Hồng 900 LX sử dụng tông màu đen, được trang trí với nhiều chi tiết mạ vàng. Những chi tiết mạ vàng này đều làm thủ công.
Đặc biệt, khoang cabin của Lạc Hồng 900 LX được hoàn thiện với nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Nam Mộc vàng và da Nappa. Ngoài ra, một số chi tiết trên vô-lăng và cửa gió điều hòa được mạ vàng thủ công. Hàng ghế thứ hai của xe còn có không gian rộng rãi, đi kèm cụm điều chỉnh điện riêng, bệ đỡ chân và vách ngăn kính tách biệt với khoang lái, cũng như tích hợp hệ thống điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.
Gỗ Nam Mộc vàng quý thế nào?
Gỗ Nam Mộc vàng được dùng để trang trí nhiều vị trí trong nội thất Lạc Hồng 900 LX, chẳng hạn từ bảng táp-lô, bệ tỳ tay trung tâm trước/ sau cho đến ốp cửa và ốp ngăn cách giữa hai hàng ghế trước/sau.
Gỗ Nam Mộc vàng được ví như "vàng lộ thiên", hay gỗ quý hơn vàng. Đây là loại gỗ quý hiếm có giá trị cực cao. Loại gỗ này thuộc nhóm thực vật Long não, sinh trưởng chậm, chỉ xuất hiện tại một số cánh rừng già của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.
Khác với các loại gỗ thông thường, gỗ Nam Mộc vàng có tông màu vàng ánh kim, vân mịn, mùi hương nhẹ nhàng và tinh tế. Loại gỗ này sở dĩ được nhiều người săn đón từ xa xưa không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp mắt mà còn nhờ khả năng chống mối mọt và ít bị cong vênh theo thời gian.
Vì gỗ Nam Mộc vàng là loại gỗ quý, không bị biến dạng, không dễ bị ăn mòn, nên có mức giá rất cao.
Trong kiến trúc, gỗ Nam Mộc vàng từng được dùng để làm cột đình, kèo chùa, hoành phi câu đối… Đây là những hạng mục đòi hỏi chất gỗ không chỉ đẹp mà còn vững chắc và lâu bền. Đặc biệt, có nhiều pho tượng cổ chạm khắc từ loại gỗ này hiện vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn sau hàng trăm năm.
Tại Việt Nam, gỗ Nam Mộc vàng được tìm thấy tại một số tỉnh phía Bắc như Hòa Bình, Quảng Ninh… Vì quá quý hiếm và sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nên gỗ Nam Mộc vàng cũng từng bị làm giả, nhuộm màu hoặc bị nhầm lẫn với các loại gỗ thông thường khác. Thế nhưng, các nghệ nhân thực thụ chỉ cần nhìn vân, chạm tay và ngửi mùi là có thể phân biệt được thật – giả.
Lạc Hồng 900 LX còn có phiên bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7. Đây là cấp độ cao nhất dành cho xe nguyên thủ. Theo đó, toàn bộ thân xe này được bọc thép, khung gầm gia cố, kính và vách ngăn sau chống đạn do INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) chế tạo. Nhờ vậy, xe có khả năng chống chịu đạn súng trường NATO Ball M80, lựu đạn DM51 và đồng thời có thể đi 80 – 100 km ngay cả khi lốp bị xịt nhờ sử dụng lốp run-flat.
Trước khi ra mắt chính thức, phiên bản Lạc Hồng 900 LX chống đạn đã trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức). Theo đó xe chịu được 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí khác nhau và 11 lần nổ mìn từ gầm, nóc.
Bên cạnh khả năng chống đạn, Lạc Hồng 900 LX còn có thể trang bị thêm nhiều thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như hệ thống cấp dưỡng khí oxy, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo và còi hú... tùy theo nhu cầu sử dụng.
