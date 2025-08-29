Lạc Hồng 900 LX của VinFast sở hữu chi tiết đắt giá bằng "vàng lộ thiên": Vô cùng quý hiếm

Mẫu xe Lạc Hồng 900 LX được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: VinFast

Vật liệu này là gỗ nam mộc vàng.

Ngày 28/8 vừa qua, tại lễ khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), hãng xe VinFast giới thiệu mẫu xe Lạc Hồng 900 LX. Theo đó, Lạc Hồng 900 LX là phiên bản giới hạn đặc biệt, dành riêng cho chuyên chở nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) cho Bộ Ngoại giao. Mẫu xe này có 2 phiên bản, bao gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn.

Lạc Hồng 900 LX là phiên bản giới hạn đặc biệt, dành riêng cho chuyên chở nguyên thủ quốc tế. Ảnh: VinFast

Dòng xe này của VinFast được lấy cảm hứng từ truyền thống "con Lạc cháu Hồng". Cả hai phiên bản của Lạc Hồng 900 LX có chiều dài trục cơ sở 3.349 mm (kích thước tổng thể lớn hơn VF 9 tiêu chuẩn), thiết kế bề thế và sang trọng. Đáng chú ý, logo mạ vàng hình cánh chim Lạc, lưới tản nhiệt trên xe gợi nhớ trống đồng Đông Sơn, các thanh nan lấy cảm hứng từ hàng tre Việt.

Logo chữ V được mạ vàng, lấy cảm hứng từ cánh chim Lạc gắn trên nắp ca-pô. Ảnh: VinFast

Lạc Hồng 900 LX sử dụng tông màu đen, được trang trí với nhiều chi tiết mạ vàng. Những chi tiết mạ vàng này đều làm thủ công.

Đặc biệt, khoang cabin của Lạc Hồng 900 LX được hoàn thiện với nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Nam Mộc vàng và da Nappa. Ngoài ra, một số chi tiết trên vô-lăng và cửa gió điều hòa được mạ vàng thủ công. Hàng ghế thứ hai của xe còn có không gian rộng rãi, đi kèm cụm điều chỉnh điện riêng, bệ đỡ chân và vách ngăn kính tách biệt với khoang lái, cũng như tích hợp hệ thống điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Khoang cabin của VinFast Lạc Hồng 900 LX được trang trí bằng gỗ Nam Mộc vàng. Ảnh: VinFast

Gỗ Nam Mộc vàng quý thế nào?

Gỗ Nam Mộc vàng được dùng để trang trí nhiều vị trí trong nội thất Lạc Hồng 900 LX, chẳng hạn từ bảng táp-lô, bệ tỳ tay trung tâm trước/ sau cho đến ốp cửa và ốp ngăn cách giữa hai hàng ghế trước/sau.

Cận cảnh gỗ Nam Mộc vàng trên xe Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: VinFast

Gỗ Nam Mộc vàng được ví như "vàng lộ thiên", hay gỗ quý hơn vàng. Đây là loại gỗ quý hiếm có giá trị cực cao. Loại gỗ này thuộc nhóm thực vật Long não, sinh trưởng chậm, chỉ xuất hiện tại một số cánh rừng già của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Khác với các loại gỗ thông thường, gỗ Nam Mộc vàng có tông màu vàng ánh kim, vân mịn, mùi hương nhẹ nhàng và tinh tế. Loại gỗ này sở dĩ được nhiều người săn đón từ xa xưa không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp mắt mà còn nhờ khả năng chống mối mọt và ít bị cong vênh theo thời gian.

Vì gỗ Nam Mộc vàng là loại gỗ quý, không bị biến dạng, không dễ bị ăn mòn, nên có mức giá rất cao.

Gỗ Nam Mộc vàng rất quý hiếm, có khả năng chống mối mọt và ít bị cong vênh theo thời gian. Ảnh minh họa

Trong kiến trúc, gỗ Nam Mộc vàng từng được dùng để làm cột đình, kèo chùa, hoành phi câu đối… Đây là những hạng mục đòi hỏi chất gỗ không chỉ đẹp mà còn vững chắc và lâu bền. Đặc biệt, có nhiều pho tượng cổ chạm khắc từ loại gỗ này hiện vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn sau hàng trăm năm.

Tại Việt Nam, gỗ Nam Mộc vàng được tìm thấy tại một số tỉnh phía Bắc như Hòa Bình, Quảng Ninh… Vì quá quý hiếm và sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nên gỗ Nam Mộc vàng cũng từng bị làm giả, nhuộm màu hoặc bị nhầm lẫn với các loại gỗ thông thường khác. Thế nhưng, các nghệ nhân thực thụ chỉ cần nhìn vân, chạm tay và ngửi mùi là có thể phân biệt được thật – giả.