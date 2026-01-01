"Mỏ vàng" Việt Nam thu được gần 24 tỷ USD, cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc

Theo Cục Hải quan, 6 năm gần đây là khoảng thời gian xảy ra nhiều biến động mang tính toàn cầu. Trong đó, đại dịch Covid-19 gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, xung đột địa chính trị leo thang và chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ đã khiến nhiều doanh nghiệp chao đảo.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng, trở thành điểm sáng trong bối cảnh thách thức bủa vây.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, năm 2025, cả nước ước tính có 36/45 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỷ USD, giá trị ước tính đạt 319 tỷ USD, chiếm 68% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đáng chú ý, top 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Trong đó có giày dép các loại cũng đạt 23,97 tỷ USD, tăng gần 4,8%.

Cũng số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 11 đã mang về hơn 2 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng 10. Lũy kế trong 11 tháng đầu năm mặt hàng này đã mang về hơn 21 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất của giày dép Việt Nam với hơn 8,1 tỷ USD, tăng 7% so với 11T/2024.

Đứng thứ 2 là Hà Lan với hơn 1,6 tỷ USD, tăng 10%. Trung Quốc đứng thứ 3 với hơn 1,4 tỷ USD, tuy nhiên giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhìn chung, xuất khẩu hàng giày dép sang đa số thị trường 11 tháng đầu năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da giày đạt 27,12 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2023, chiếm 6,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó, giày dép đạt 22,9 tỷ USD, tăng 13,0%, chiếm 84,3% xuất khẩu túi xách, vali, mũ ô dù đạt 4,25 tỷ USD, tăng 12,5%.

Việt Nam hiện là nơi sản xuất chủ lực cho nhiều thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas, Puma, Saucony và Brooks... Với riêng Nike, Việt Nam đang sản xuất khoảng 50% sản lượng giày Nike toàn cầu, tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động. Với sản lượng khoảng 1,4 tỷ đôi giày mỗi năm, Việt Nam hiện đứng thứ ba thế giới về sản xuất da giày, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt hơn, nước ta vững vàng ở vị trí thứ hai toàn cầu về xuất khẩu, với sản lượng khoảng 1,3 tỷ đôi mỗi năm, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Trong năm 2025, mặc dù Trung Quốc tiếp tục là nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới, xuất khẩu mặt hàng này đang chứng kiến xu hướng giảm nhẹ về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo công bố bởi China Leather Industry Association, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 6,07 tỷ đôi giày dép, giảm khoảng 1,4% về số lượng so với cùng kỳ, mang lại giá trị gần 28,97 tỷ USD, giảm 8,5% về giá trị theo USD.

Dữ liệu chi tiết hơn cho thấy trong giai đoạn tháng 1–7/2025, xuất khẩu giày dép đạt 5,13 tỷ đôi với kim ngạch khoảng 25,64 tỷ USD, giảm 0,7% về số lượng và 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo phân tích cũng phản ánh tình hình cạnh tranh gia tăng từ các nước sản xuất khác ở châu Á như Việt Nam và Indonesia, trong khi một số thị trường nhập khẩu chính như Mỹ và Liên minh châu Âu thể hiện mức cầu biến động.

Mặc dù xuất khẩu giày dép Trung Quốc đang trải qua giai đoạn điều chỉnh so với các năm trước, quốc gia này vẫn giữ vị thế nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, chiếm thị phần đáng kể trong cung ứng giày dép toàn cầu. Xu hướng giảm nhẹ trong năm 2025 phản ánh cả áp lực từ chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh quốc tế, và sự dịch chuyển chuỗi giá trị sang các nước có chi phí thấp hơn.