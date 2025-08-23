Kim ngạch xuất khẩu hạt điều tăng mạnh

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cục Hải quan, tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu 67,98 nghìn tấn hạt điều, đem về 460,1 triệu USD, tăng 1,3% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với tháng 7/2024. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt điều đạt 412,71 nghìn tấn, trị giá 2,8 tỷ USD, giảm 2,6% về lượng nhưng tăng 18,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 22,4%, 20,3% và 9,1%. So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 45%, sang Hoa Kỳ giảm 6,2% và sang Hà Lan tăng 23,1%.

Riêng tháng 7/2025, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam với 13,11 nghìn tấn, trị giá 82,72 triệu USD, giảm 24,8% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với tháng 6/2025. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2024, tăng 49,9% về lượng và tăng 61% về trị giá, chiếm 19,29% tổng xuất khẩu hạt điều trong tháng. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 96,23 nghìn tấn, trị giá 608,28 triệu USD, tăng 28,8% về lượng và 47% về trị giá so với cùng kỳ 2024.

Xuất khẩu nhân điều Hoa Kỳ trong tháng 7/2025 đạt 12,94 nghìn tấn, trị giá 85,68 triệu USD, tăng 25,4% về lượng và 25% về trị giá so với tháng 6/2025. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2024, giảm 38% về lượng và 33,6% về trị giá. Tính chung 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 83,02 nghìn tấn hạt điều, trị giá 561,13 triệu USD, giảm 27,5% về lượng và 11,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, xuất khẩu hạt điều trong 7 tháng qua ghi nhận mức tăng trưởng khả quan ở nhiều thị trường mới nổi như Đức, Saudi Arabia, UAE, Nhật Bản, Latvia, Singapore, Pakistan… Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường truyền thống như Anh, Australia, Canada, Nga, Tây Ban Nha và Thái Lan sụt giảm.

Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho Hoa Kỳ với 78,81 nghìn tấn, trị giá 547,06 triệu USD, giảm 10% về lượng nhưng tăng 13,4% về trị giá. Giá nhập khẩu nhân điều bình quân từ Việt Nam đạt 6.941 USD/tấn, tăng 26,1% so với cùng kỳ 2024. Thị phần hạt điều Việt Nam chiếm tới 87,75% về lượng và 87,04% về trị giá trong tổng nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), trong tháng 7/2025, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt 6.768 USD/tấn, giảm 0,8% so với tháng 6/2025 nhưng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính bình quân 7 tháng đầu năm, giá xuất khẩu hạt điều ước đạt 6.805 USD/tấn, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động, giá điều xuất khẩu tăng mạnh, mở ra một triển vọng đầy hứa hẹn cho mặt hàng nông sản chủ lực này.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, giá xuất khẩu nhân điều tăng mạnh được nhận định là kết quả của nhiều yếu tố hội tụ. Một trong số đó là xu hướng ăn vặt lành mạnh ngày càng gia tăng trên toàn cầu, khiến người tiêu dùng chú trọng hơn vào các loại hạt bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều được dự báo sẽ tiếp tục tăng, tạo cơ hội vàng để ngành điều Việt Nam bứt phá trong giai đoạn 2022 - 2027, với mức tăng trưởng bình quân toàn cầu dự kiến là 4,6%.